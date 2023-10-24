男子中環咖啡店捱斬 接應車疑石崗被燬

沒欠債結怨 3煞非華裔

遇襲50歲男子姓唐，據悉為商人，他雙手手指、左臂、大腿及背部受刀傷清醒，由救護車送院。據了解，唐與女友於咖啡店用膳，昨午4時許突有3名持刀非華裔男子闖入，揮刀襲唐，行兇後乘黑色私家車逃去。警方接報到場，部分警員持盾牌及穿戰術背心戒備，另有警員翻查閉路電視，警車於附近兜截。唐女友沒受傷，事後在場協助警方了解事件。

約一小時後，石崗荃錦公路近雷公田的避車處有黑色私家車起火，消防到場開喉救熄，車輛附近沒司機乘客，經檢測發現車尾有助燃劑，起因有可疑。警方列縱火，經調查後相信車輛與中環斬人案有關。警方其後在大埔拘捕43歲袁姓男車主。兩宗案件合併交由中區警區反三合會行動組跟進。

議員倡警高調巡邏

民建聯立法會議員陳學鋒稱，今次事件為社會治安響起警號。他說，過往中環較少出現此類情况，估計屬個別事件，認為市民毋須因此驚慌或過分緊張。他說，平時觀察所得，警方雖已常於中環一帶巡邏，但配合港府夜經濟政策，加上夜晚就容易「有人搞事」，認為警方有需要高調巡邏，尤其深夜時段。

前保安局長、立法會保安事務委員會委員黎棟國則稱，持刀傷人屬嚴重案件，根據目前了解資料，昨日案件似乎有計劃，相信警方會盡快調查來龍去脈破案。

他續稱，雖然社會上一宗斬人事件也嫌多，但香港屬人口稠密社會，「有呢類事情發生都唔出奇」，強調香港是安全社會。