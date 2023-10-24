明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

男子中環咖啡店捱斬 接應車疑石崗被燬

【明報專訊】中環鬧市昨日發生斬人案。一名男子與外籍女友光顧威靈頓街咖啡店時，3名刀手闖入斬傷男子，逞兇後坐接應車逃去，遇襲男子清醒送院。約一小時後，懷疑接應的私家車於石崗被縱火焚毁。警方拘捕該車車主，案件動機有待警方調查。據悉，遇襲男子沒欠債及結怨，不排除與感情糾紛有關。

沒欠債結怨 3煞非華裔

遇襲50歲男子姓唐，據悉為商人，他雙手手指、左臂、大腿及背部受刀傷清醒，由救護車送院。據了解，唐與女友於咖啡店用膳，昨午4時許突有3名持刀非華裔男子闖入，揮刀襲唐，行兇後乘黑色私家車逃去。警方接報到場，部分警員持盾牌及穿戰術背心戒備，另有警員翻查閉路電視，警車於附近兜截。唐女友沒受傷，事後在場協助警方了解事件。

約一小時後，石崗荃錦公路近雷公田的避車處有黑色私家車起火，消防到場開喉救熄，車輛附近沒司機乘客，經檢測發現車尾有助燃劑，起因有可疑。警方列縱火，經調查後相信車輛與中環斬人案有關。警方其後在大埔拘捕43歲袁姓男車主。兩宗案件合併交由中區警區反三合會行動組跟進。

議員倡警高調巡邏

民建聯立法會議員陳學鋒稱，今次事件為社會治安響起警號。他說，過往中環較少出現此類情况，估計屬個別事件，認為市民毋須因此驚慌或過分緊張。他說，平時觀察所得，警方雖已常於中環一帶巡邏，但配合港府夜經濟政策，加上夜晚就容易「有人搞事」，認為警方有需要高調巡邏，尤其深夜時段。

前保安局長、立法會保安事務委員會委員黎棟國則稱，持刀傷人屬嚴重案件，根據目前了解資料，昨日案件似乎有計劃，相信警方會盡快調查來龍去脈破案。

他續稱，雖然社會上一宗斬人事件也嫌多，但香港屬人口稠密社會，「有呢類事情發生都唔出奇」，強調香港是安全社會。

上 / 下一篇新聞

檢4.8萬隻走私大閘蟹 歷來最大宗 重逾10噸沒衛生證書 將按程序銷毁
檢4.8萬隻走私大閘蟹 歷來最大宗 重逾10噸沒衛生證書 將按程序銷毁
荒島呼救 9巴籍人蛇被捕
荒島呼救 9巴籍人蛇被捕
聞異響睹竊賊 戶主遭刺傷
聞異響睹竊賊 戶主遭刺傷
房委擬斥逾億 5年添近萬充電車位 大型公營停車場增78個「快充」 議員憂不夠用
房委擬斥逾億 5年添近萬充電車位 大型公營停車場增78個「快充」 議員憂不夠用
現有車場擬2025年前增5000「中充」
現有車場擬2025年前增5000「中充」
短至半小時叉夠電 快充須看效率成本
短至半小時叉夠電 快充須看效率成本
港產機械人「搭𨋢」送外賣 食客省運費食肆生意增 目前主要用作消毒 明年中信大廈送餐
港產機械人「搭𨋢」送外賣 食客省運費食肆生意增 目前主要用作消毒 明年中信大廈送餐
荃灣設廠 可年產3000部 倘擴產 需找內地代工
荃灣設廠 可年產3000部 倘擴產 需找內地代工
少數裔組工會 盼不再有口難言
少數裔組工會 盼不再有口難言
拋垃圾罰款增 工會稱指引不清爭拗升
拋垃圾罰款增 工會稱指引不清爭拗升
指人力需求錯配 工聯會促全面檢視政策
指人力需求錯配 工聯會促全面檢視政策
星研究：港八成公屋近綠化地  高於星 人均綠色空間面積遠低新加坡
星研究：港八成公屋近綠化地  高於星 人均綠色空間面積遠低新加坡
加州州長訪華首站香港 稱謙遜理解兩地成功經驗
加州州長訪華首站香港 稱謙遜理解兩地成功經驗
柴灣墳場扶手電梯啟用 掃墓客：省時省力
柴灣墳場扶手電梯啟用 掃墓客：省時省力
管浩鳴：陳同佳「無心機」 仍盼赴台自首
管浩鳴：陳同佳「無心機」 仍盼赴台自首
港大劍橋研究：運動代替久坐 減冠心病風險
港大劍橋研究：運動代替久坐 減冠心病風險
灣區熱搜：港穗展會兩邊走 港商：廣交會更重要
灣區熱搜：港穗展會兩邊走 港商：廣交會更重要
灣區熱搜：「藥械通」服務 機構可自行定價
灣區熱搜：「藥械通」服務 機構可自行定價
灣區手記：琶洲碼頭 ／文：尚東美
灣區手記：琶洲碼頭 ／文：尚東美
【Emily】李慧詩鼓勵炒車選手明年再戰 盼更多「單車友好」道路助練兵
【Emily】李慧詩鼓勵炒車選手明年再戰 盼更多「單車友好」道路助練兵
【Emily】施政報告明出爐 李班子戴知專師生設計綠領呔領巾
【Emily】施政報告明出爐 李班子戴知專師生設計綠領呔領巾
【Emily】連遇的士拒載 江玉歡批執法不力
【Emily】連遇的士拒載 江玉歡批執法不力
【Emily】美酒佳餚巡禮周四開鑼
【Emily】美酒佳餚巡禮周四開鑼
【Emily】重陽節 官員悼二戰英烈
【Emily】重陽節 官員悼二戰英烈
【Emily】議辦為街坊打流感針
【Emily】議辦為街坊打流感針