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檢4.8萬隻走私大閘蟹 歷來最大宗 重逾10噸沒衛生證書 將按程序銷毁

【明報專訊】海關前日在落馬洲管制站進行反走私行動，截獲重約10.8噸共4.8萬隻走私大閘蟹，估計市值約720萬元，檢獲數量及重量均為歷來最大宗走私大閘蟹。該批大閘蟹沒附衛生證明書，產地有待追查，稍後會將大閘蟹送至檢驗，以了解會否存有對人體有害物質。

落馬洲貨車截獲 拘司機

海關落馬洲（貨物及車輛處理組）高級督察吳偉安表示，海關近月檢獲14宗經跨境私家車的走私大閘蟹案，根據風險評估，相信不法分子會利用貨車走私，故針對貨車進行反走私行動。關員截查一輛報稱載有307件電子產品的入境貨車，於貨斗發現該批走私大閘蟹。因大閘蟹沒附有出口地當局簽發的衛生證明書，不符有關介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。該名57歲男司機涉走私被捕，由海關扣留調查。

海關估計檢獲大閘蟹平均每隻約6至8両，估計市值約720萬元，來貨價仍有待調查。據了解，大閘蟹每隻約150至200元，由於沒衛生證明，將按既定程序銷毁。為加強截查進口大閘蟹，海關聯同食環署今年9月1日起於各個海、陸、空口岸展開為期3個月聯合行動，截至昨日海關共轉介41宗案件予食安中心跟進，當中18宗無相關衛生證明書，涉及5.58萬隻大閘蟹，共重約12.2公噸。

翻查資料，海關上周三於深圳灣一輛跨境貨車檢獲6箱、826隻懷疑走私大閘蟹，約值5萬元，52歲男司機被捕。海關提醒業界切勿進口或售賣來歷不明大閘蟹，消費者亦應光顧信譽良好及領有食環署簽發的介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證或書面准許的商戶。

店家：檢測問題 蟹需繞韓成本升

售賣大閘蟹的銅鑼灣洪記三陽號負責人洪小姐提醒，應光顧領有介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的商店，而售賣的大閘蟹亦附有衛生證明書，每批大閘蟹經相關部門查驗後均會有批號。洪小姐稱，其店舖出售的大閘蟹主要來自江蘇，但因內地與香港就檢測大閘蟹二噁英含量標準未達成共識，故大閘蟹需先運往韓國，經當地部門批核再運返本港，導致成本上升，「呢啲先符合標準，所以唔會特別平」。其店售賣的大閘蟹3至10両不等，6両的中蟹售價約160元。她說，今年江蘇溫度及氣候有利大閘蟹生長，質素較往年好，但因疫後大閘蟹需求大，價格與去年相若。被問及會否擔心銷情受走私大閘蟹影響，「低價就有可能影響，中高價蟹客人都會揀番我哋，因為有信心保證」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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