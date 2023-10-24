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灣區熱搜：港穗展會兩邊走 港商：廣交會更重要

【明報專訊】第134屆中國進出口商品交易會（廣交會）上周日（15日）開幕，有港商參加完香港電子產品展後馬不停蹄與會，認為本屆廣交會相比上屆氣氛好，海外採購商多了，期望能夠接到訂單；也有首次參展的港商希望拓展海外市場，「相比香港電子展，廣交會愈來愈重要」。明報記者 司徒聰穎

廣交會外商更多

港電子展「弱了」仍有價值

「今次主要目標是接單，期望有更多外國客戶。」生產及銷售冷風機的新發集團有限公司銷售部高級市場經理謝怡斌稱，上屆廣交會（今年4月）雖然是疫後首屆，但由於恢復通關不久，海外採購商趕不及來，因此沒有接到訂單，「當時人流雖多，但多數是常駐內地、會說國語的外國人，他們有很多採購渠道，我們很難接單」。

對比上屆，謝稱本屆人流、尤其海外採購商數量明顯增加，「氣氛好很多，單是今（16日）早就有來自東南亞、歐洲的客戶諮詢，我們同事說昨晚效果不錯，今天過來看到真的不錯，廁所都去不了」。謝怡斌剛參加完香港電子產品展便趕到廣州，「有個德國客戶很有誠意在香港（電子展）跟我過來，因為香港場地小，擺不了很多展品，我就跟他說，『你去廣交會啦，那裏大很多』，他今天一早就在展會等我」。他說，雖然現在人民幣匯率波動，會被客戶壓價而感到有點壓力，但按照目前向好的趨勢，相信訂單數會達到預期。

「參加這個展主要想認識外國客戶，看看有沒有機會合作。」港商百年實業（亞洲）有限公司董事長林貫濤說。該公司自主開發、生產及銷售小家電，產品涵蓋電熱水壺、咖啡壺等。他表示，以前多數參加香港電子產品展，今屆首次參加廣交會，「第一日人流量很好，很多客戶首先會約了熟悉的廠家，然後再周圍逛逛看產品，經過都會來看看或諮詢」。

在林貫濤看來，中國仍然是世界工廠，大中小型的客戶都會參展，相比香港的電子產品展，廣交會愈來愈重要，「我們現在兩邊都會走，有些客戶先去參加香港的電子展，看看有什麼產品，再到廣州參加廣交會，他們也說『廣州比香港更重要』」。不過林亦稱，雖然香港電子產品展「弱了」，但仍然有它的價值，「有些外國客戶還是很支持、喜歡香港，地方雖小，但我們有誠信、講求合約精神，內地很大，廠家質素參差」。

展商：人幣貶值 有利出口

「能接到一個客戶就行了，其實一個展會接到一個客戶也是可以的。」上屆以港企身分參加廣交會的美嘉貿易發展有限公司（Megalec），本屆以內地工廠溫州達觀電氣有限公司的名義參展，展會負責人陳永效表示，改用內地企業名義比較容易申請展位，故領導決定「變身」。Megalec產品主要是牆壁開關，客戶來自非洲、歐洲、東南亞等地，「現在人民幣匯率貶值，有利於出口，海運費便宜了，櫃子（貨櫃）也很好訂」。

相關字詞﹕香港電子產品展 港商 廣交會 大灣區

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