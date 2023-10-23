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港聞二

接連有大學生離世 八大籲關注心理健康

【明報專訊】8間資助大學的學生事務代表昨日發表聯合聲明，稱最近發生數宗大學生及年輕人不幸離世事件，深表哀痛。他們呼籲大學生重視個人心理健康，並明白自我傷害不能解決問題；另鼓勵學生尋求幫助，向信任的人傾訴表達個人感受，以及在校內以至校外與友輩互相關懷和支持，「我們共同努力確保每位學生在其大學生涯，都感受到校方的關懷和支持，及聆聽他們的聲音」。

「求助非軟弱」 倡家長多鼓勵

聲明來自八大的學務長、輔導長或副校長等，分別向大學生、社會上的年輕人、家長呼籲，其中向年輕人提及「請關愛自己」，照顧個人身心健康，在生活和學習之間取得健康平衡，做讓自我感到快樂和放鬆的活動，如運動、聽音樂或幫助他人。「尋求幫助是堅強和認識自我的表現，絕非軟弱。」

「致家長的話」則提醒透過給予子女更多鼓勵和陪伴，父母能有助引導子女以更堅強的意志應對困難，而年輕人克服逆境所需的技能，往往源自家長的指導和陪伴。

葉兆輝稱疫後建關係需時 籲入學派問卷了解新生

港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝昨向本報稱，一直都有監察有關情况，對近日事件感憂慮，擔心是「2016年的翻版」（當年連續數月發生多宗事件）。他認為現時學生面對後疫情時期，而他們疫情時自身精神健康、與朋輩關係未必理想，升大學新環境使其迷惘、需時建立關係，認為八大對近一兩年入學的新生更需多關注。

葉兆輝稱，除了導師可更主動關心學生情况，大學層面上，可於保護私隱前提下藉問卷了解學生入學時的精神健康問題，提供合適支援。他又稱，過去曾讓大學生組織精神健康活動，他們更理解同輩情况，成效理想，建議可再推動。至於中學生，葉稱亦留意到發生數宗事件，不論高中趕公開試進度、初中面對新環境適應皆面對困難，認為整體來說後疫情時代需下工夫建立人與人之間的關係。

相關字詞﹕精神健康 香港大學

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