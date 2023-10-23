教育展疑禁「國立」頭銜 台11大學棄來港 台方：保障安全建議不去 教局：無聯絡相關機構

「台灣高等教育展2023」將在香港恢復實體展，原設50個攤位，對比上次2019年實體展，參展學校減少約四成，當時主辦方之一、台駐港機構「台北經濟文化辦事處」台方人員已於2021年全面撤走。今年主辦單位包括海外聯合招生委員會、台灣大專院校香港校友會總會、台灣各大學香港校友會總會。

公校全退剩39校參展

教育部：全名方護「國家主權」

中央社昨日引述《旺報》報道，前述教育展原有約50間台灣公私立大學參展，「經台灣教育部及陸委會評估後」，公立大學均選擇退展，最終只得39間學校赴港宣傳。報道引述台灣教育部回覆稱，經教育部與陸委會共同會商後，「為維護國家主權」，教育展涉及政府經費補助的參展單位名稱、文宣品、招生資料及由「國立大學」製作的文宣品、招生資料，「國立大學」名稱應以全銜方式呈現，並透過海外聯招會向香港方表達立場。報道另指，台灣教育部「考量香港於『國安法』實施後的局勢，為保障台灣參展人員安全，建議國立大學不參加為宜」。

陸委會回覆本報稱有關教育展主管機關是教育部，陸委會歷年都是協助的立場，又稱尊重教育部意見，會盡力提供行政協助。

2019年81校來港 場刊盡列校名

翻查資料，2019年展覽共有81間台灣大學赴港參展，當中27間的校名包含「國立」二字，當時展場刊物亦有展示校名全銜，並無刪減。

去年亦有台灣教育展未能在港舉行。「台灣各大學香港校友會總會」原擬借用中學校舍在去年10月辦教育展，先後遭3間中學煞停借用，活動終告取消。教育局當時回應，沒就該教育展聯絡過有關學校，亦不知悉有關活動。

學友社學生輔導顧問吳寶城稱，以往台灣高校的在港招生工作「很進取」，設不同單獨招生計劃、容許中學保送學生等，形容往年教育展「很大規模」，許多大專院校參展，本港亦有不少中學「拉隊」到場了解升學資訊；不過台灣院校近年已減少來港宣傳，部分已將招生重點放在馬來西亞等新興市場，「可能也有些政治因素，例如之前沒《國安法》但現在有，風險大了」。