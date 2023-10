葵涌劏房街坊會昨提出多項建議,包括以居民角度出發考慮簡約公屋選址,同時考慮在各區閒置土地興建更多過渡房屋,讓住戶可繼續於熟悉的社區生活;並定期審視過渡屋及簡約公屋的居住年期、申請條件等。有街坊指過渡屋居住年期太短、地點偏僻,認為當局應容許住戶「住到上公屋」。另有街坊反映劏房租務管制生效逾年但罰則過輕,仍有業主濫收水電費,建議盡快設立恆常檢討機制。

籲先開發棕地紓住屋需求

照顧者的需要亦受社會關注。香港耆康老人福利會推出「智樂人生」計劃,從身心靈全面支援認知障礙長者的照顧者,連繫義工和各界,讓長者和照顧者都能在社區享受生活。「智樂人生」計劃設不同形式,包括拍攝人生故事短片為患認知障礙的長者和其照顧者重新梳理人生經歷。

耆康會亦特別製作It's OK not to be OK一套三冊有聲書《獻給踏上新冒險旅程的你》、《獻給並不孤單的護老者》及《獻給生活中的每一個你》,公眾可登上https://bit.ly/46G9YN4閱覽。