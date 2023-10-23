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機場運力料明年復疫前 陳茂波：助建「空中絲路」

【明報專訊】一帶一路國際合作高峰論壇上周在北京舉行，財政司長陳茂波昨在網誌表示，香港將全力以赴，參與國家主席習近平提出高質量共建一帶一路的8項行動。他料明年香港機場運力恢復至疫前水平，可助國家建設「空中絲路」。他提到未來數月將舉辦金融領袖投資峰會、沙特「未來投資倡議」峰會香港分場等大型國際會議，促進交流。

未來數月迎多場國際會議

習近平上周在一帶一路國際合作高峰論壇上，提出推動科創及綠色發展、建設廉潔之路等8項行動。陳茂波稱香港正積極發展為國際創科中心、綠色科技及綠色金融中心，亦正建設中外文化藝術交流中心，促進文化交流。

他預計機場運力年底前回復疫前八成水平，明年將全面復常。他說機場三跑系統啟用後，跑道運力將提升一半，料2035年每年可處理1.2億人次旅客及1000萬公噸貨物，相信香港作為國際航運和貿易中心及航空樞紐，加上運力正在提升，未來在一帶一路大有作為。

梁振英稱港海外學者交流能力強

陳又表示，香港未來數月會陸續舉辦多項大型國際會議，包括金融科技周、金融領袖投資峰會、首次在港舉行分場的沙特「未來投資倡議」峰會、亞洲金融論壇等，內地和世界各地政商領袖均會出席，促進各方交流和互相了解。

全國政協副主席梁振英昨在商台《政好星期天》稱，香港可在多方面配合習近平提出的8項行動，例如建設廉潔之路，香港廉署成立數十年，市民廉潔意識強，防範和治理貪污表現出色。至於創科及綠色發展，他認為本港大學海外學者多、與國際交流能力強，加上社會完全開放，在建立開放體系及合作方面可讓所有國家借鏡。

梁亦提到「說好香港故事」不能自說自話，應駁斥外界不實言論，否則會「三人成虎」。他指西方、日本、台灣等地的傳媒出現很多不實評論，但本港官員和意見領袖通常只籠統談一國兩制，鮮明確反駁這些評論。

相關字詞﹕梁振英 陳茂波 一帶一路

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