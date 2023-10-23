最快年內首批醫護北上 高拔陞指交流無礙人手

稱內地病症多 助吸納技術經驗

廣東省衛健委今年中透露擬安排香港醫護北上交流，料涉傳染病科醫生、感染控制科護士及實驗室人員，促進大灣區「優質醫療共享」。高拔陞昨於無綫節目《講清講楚》稱，部分病症在港數目遠不及內地，以心導管閉塞為例，本港急症醫院一般兩三宗，內地「隨時一間醫院可以有十個八個」，若大灣區做到雙向交流，有助本港吸納技術和經驗。本報昨向醫管局查詢擬交流人數、醫院及專科等，該局稱無補充。

至於吸引全球專家來港交流的環球醫療人才匯聚計劃，醫管局早前已替5名海外醫生申請有限度註冊，料今年有10人來港。高拔陞稱，目標每年吸引40至50人來港。現時大灣區交流或環球匯聚計劃交流期為一至兩年，被問是否太短，高認為若能「來幾年會比較好」，舉例說，專科技術交流「不是學一年就識」，從而填補本港流失的經驗和技術不足，但要考慮內地或海外專才未必能來港太長時間。

指肺炎支原體陽性率未至高水平

內地近月爆發兒童肺炎支原體感染，本港兒童入院數字亦增加。高拔陞稱最新數字顯示入院病人肺炎支原體陽性率維持5%以下，雖稍高於以往，但非高水平，對服務影響不大。流感方面，他稱入院數字回落，病房入住率近日維持逾90%。

他呼籲市民盡快接種流感和新冠疫苗，又稱如冬季入院人數增加，會先動用急症病牀，其次是復康、療養醫院病牀及私家醫院低收費病牀，必要時再動用香港感染控制中心及應急醫院。