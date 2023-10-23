最快年內首批醫護北上 高拔陞指交流無礙人手

【明報專訊】醫管局去年推出大灣區醫療人才交流計劃，至今逾80醫護抵港，該局亦計劃安排本地醫護北上交流。醫管局行政總裁高拔陞昨稱目標最遲今年內至明年初安排首批醫護北上，交流特別技術和醫療知識，據以往海外交流經驗，料為期數周至兩年。他指交流計劃不會加劇公院人手不足問題，相信醫護受訓後能將經驗和技術帶回港。
稱內地病症多 助吸納技術經驗
廣東省衛健委今年中透露擬安排香港醫護北上交流，料涉傳染病科醫生、感染控制科護士及實驗室人員，促進大灣區「優質醫療共享」。高拔陞昨於無綫節目《講清講楚》稱，部分病症在港數目遠不及內地，以心導管閉塞為例，本港急症醫院一般兩三宗，內地「隨時一間醫院可以有十個八個」，若大灣區做到雙向交流，有助本港吸納技術和經驗。本報昨向醫管局查詢擬交流人數、醫院及專科等，該局稱無補充。
至於吸引全球專家來港交流的環球醫療人才匯聚計劃，醫管局早前已替5名海外醫生申請有限度註冊，料今年有10人來港。高拔陞稱，目標每年吸引40至50人來港。現時大灣區交流或環球匯聚計劃交流期為一至兩年，被問是否太短，高認為若能「來幾年會比較好」，舉例說，專科技術交流「不是學一年就識」，從而填補本港流失的經驗和技術不足，但要考慮內地或海外專才未必能來港太長時間。
指肺炎支原體陽性率未至高水平
內地近月爆發兒童肺炎支原體感染，本港兒童入院數字亦增加。高拔陞稱最新數字顯示入院病人肺炎支原體陽性率維持5%以下，雖稍高於以往，但非高水平，對服務影響不大。流感方面，他稱入院數字回落，病房入住率近日維持逾90%。
他呼籲市民盡快接種流感和新冠疫苗，又稱如冬季入院人數增加，會先動用急症病牀，其次是復康、療養醫院病牀及私家醫院低收費病牀，必要時再動用香港感染控制中心及應急醫院。
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