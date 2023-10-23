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應急醫院擴服務 可測睡眠照內視鏡

【明報專訊】位於落馬洲河套區的中央援港應急醫院今年4月21日起為公院病人提供放射診斷服務，截至9月30日有4484名病人接受電腦掃描或磁力共振掃描，本月底將擴展服務，增設睡眠測試和內視鏡服務先導計劃等。

新界東醫院聯網臨牀服務統籌冼藝泉表示，該院可用設施已經「七七八八」，希望「用得幾多用幾多，幫到最多香港市民」。

放射診斷啟用後 輪候時間縮六七成

早前應急醫院開展放射診斷服務先導計劃，截至9月30日，參與先導計劃的病人輪候時間中位數改善，輪候電腦掃描的從123周縮短至38周，磁力共振掃描從122周減至50周。洗藝泉預計截至今年底可完成6000個電腦掃描和2000個磁力共振掃描。應急醫院放射科將於今年12月開展超聲造影服務，每天服務18名病人。

本月底推行的內視鏡服務先導計劃，會由新界東、新界西和九龍中醫院聯網的內視鏡診斷團隊提供服務，以日間服務模式處理18至70歲、非緊急的非住院病人。應急醫院設有高解像度內視鏡系統，可為患有胃痛和胃酸倒流的病人提供胃內視鏡檢查。

每周可供40睡眠窒息病人測試

各聯網醫院專科門診診所和家庭醫學部醫生會揀選合適個案，詢問病人是否願意到應急醫院檢查；經醫生轉介後，應急醫院將統一安排病人預約，其後會將檢查數據儲存於醫管局臨牀資訊管理系統，病人之後可在其所屬醫院繼續跟進病情。

應急醫院有10間設獨立洗手間的單人房，冼藝泉稱，現時本港有34萬人有不同程度的睡眠窒息問題，院內獨立房間附洗手間，適合為病人測試睡眠，每周可提供40個測試名額，只會為有輕微睡眠窒息病症的人作初步測試。

增設化驗室 篩查耐藥性病菌

另外，本月3日起應急醫院設立微生物化驗室，提供多重耐藥性菌類篩查。冼藝泉解釋，考慮到病人安全、需求和醫院設施後決定增設數項服務範疇，而在應急醫院作多重耐藥性菌類篩查，亦可減低在公院爆發的風險。應急醫院料服務至2026年初，冼說，醫院當初為緩急而成立，屆時或會轉型，配合政府發展藍圖。

相關字詞﹕病人 公立醫院 中央援港應急醫院

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