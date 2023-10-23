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港聞

港聞二

疑時速百公里撼壆翻騰 炮彈飛的起火司機危殆

【明報專訊】西貢昨日發生驚險交通意外。一輛載有乘客的士，昨早7時許沿清水灣道落斜行駛時，懷疑車輛高速失控撞壆，彈上花槽連打幾個「筋斗」翻側，並曾經爆出火球。涉事乘客自行爬出車廂，途人協助救出重傷昏迷的七旬男司機後，的士隨即起火焚燒，由消防到場救熄，全車燒至熏黑，猶如廢鐵。意外起因仍待警方深入調查，有業界估計意外前的士時速逾百公里。

乘客爬出車廂 司機獲救後車起火

78歲的士司機姓林，手部懷疑骨折，獲救時陷入昏迷，由救護車送往將軍澳醫院作初步治理，其後轉至伊利沙伯醫院留醫，至昨晚情况仍然危殆。車上34歲姓蕭男乘客手部輕傷，清醒自行爬出車外，其後由救護車送院治理。

彈上花槽連打3筋斗 曾爆火球

現場為清水灣道兩線往西貢方向、1:10斜道路段，時速限制為50公里，近壁屋村路位置已豎立路牌提示「一公里內，低波行車」，至打鼓嶺新村路沿途亦有急彎提示及指示減速的交通標誌。綜合網上車cam片段，涉事的士於近壁屋村路彎位高速落斜，越過另一輛的士及私家車後，失控剷向右邊石壆，繼而「翻身」彈上右邊花槽，連打至少3個筋斗，其間曾爆出火球，停下時翻側於花槽上。穿短褲男乘客自行爬出車廂，坐在石壆等候救援，網上相片可見的士車頭冒出白煙。

意外後，司機受傷昏迷被困車廂，由途人及其他駕駛者合力救出後，的士近車頭位置隨即起火，火勢愈燒愈猛。接報到場的消防車停在快線，消防員拖喉向的士射水灌救，救護車先後將兩名傷者送院治理。警方接報到場，臨時封閉部分路段蒐證，的士全車嚴重焚毀，花槽上的燈柱被撞毁倒下，部分樹幹撞至出現缺口，意外起因有待警方調查。

吳坤成：氣缸爆炸罕見 料機件過熱起火

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，看到相關片段，相信涉事的士車速頗快，估計時速120至130公里，猶如「炮彈」，失控撞壆，並對該司機駕駛態度抱有懷疑。吳坤成稱，的士氣缸爆炸較罕見，因氣缸有保險裝置，加滿石油氣時，氣缸仍有足夠空間，氣體遇壓膨脹亦不會馬上爆滿；當車輛發生嚴重撞擊，排氣閥會將氣缸壓力減低。他憑短片判斷該車是石油氣混能的士，暫時不清楚起火原因，但估計不涉及氣缸問題，不排除車輛極速衝前令電池、機件等過熱，或因摩擦而產生火花，繼而冒煙起火。

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