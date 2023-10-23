明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

施政報告主題「拼經濟」「惠民生」 劉兆佳料23條來年重點

【明報專訊】特首李家超後日（25日）發表第二份《施政報告》，將以「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」為主題，稱諮詢期內已舉行逾40場諮詢會，感謝各界建議。刺激經濟料成報告重點，可能就樓市、股市推出措施；有學者認為樓市「減辣」等短期措施作用有限，只能減慢樓市跌幅，最重要是處理社會和政治問題，令投資者對本港重拾信心。

李家超昨在社交網站發布短片，公布新一份《施政報告》主題為「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」，封面與去年一樣採用綠色，並沿用「發展」及「幸福」作主題。他表示，政府過去3個月舉行逾40場諮詢會，並落區聽取市民想法，感謝社會各界意見，協助他制訂措施。

民建聯憂撤辣「炒家玩晒」

自由黨指刺激樓市交投

刺激經濟預計是今年報告重點，多個政黨均促請政府「減辣」以至全面「撤辣」，政府料會回應訴求。民建聯房屋事務發言人陳學鋒贊成減辣，認為可助樓市平穩發展，但憂慮全面撤辣會導致市場波動較大，出現「炒家玩晒」的狀態。他建議從兩方面調整辣招，包括降低非首置人士印花稅，並針對來港的合資格專才採取「先免後徵」，幫助定居。

自由黨主席邵家輝則稱，樓市撤辣至少可刺激交投量，認為現時「辣招」減少樓宇供應，影響市場交易。他亦促請當局調低股票印花稅，降低買賣股票成本，增加交投。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示認為，面對環球經濟低迷、內地經濟不景，港府財政狀况轉差，預期本港經濟未來一兩年相當嚴峻，料會是《施政報告》重點。他指出，大灣區發展及開拓新興市場等措施需時見效，冀當局屆時點出施政的緩急輕重。政治方面，劉說國安仍然重要，《基本法》23條預計明年立法，相信是政府來年重點。

李兆波：解社會政治問題方振投資信心

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，倘《施政報告》減辣，對市場心理會有正面作用，惟本港經濟不景、高息環境持續，料樓市仍會向下，減辣只能延緩跌勢。他建議當局分階段減辣，以免影響庫房稅收，視乎效果決定下一步行動。

政府正研究增加股市流動性，李兆波說本港股市市值近年下跌，認為降低股票印花稅幫助有限，關鍵是上市公司的投資價值，建議爭取東盟企業來港上市。他強調短期措施作用有限，核心是處理社會和政治問題，令投資者對本港經濟前景重拾信心。

（施政報告前瞻）

相關字詞﹕股票印花稅 樓市辣招 施政報告

上 / 下一篇新聞