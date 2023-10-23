施政報告主題「拼經濟」「惠民生」 劉兆佳料23條來年重點

李家超昨在社交網站發布短片，公布新一份《施政報告》主題為「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」，封面與去年一樣採用綠色，並沿用「發展」及「幸福」作主題。他表示，政府過去3個月舉行逾40場諮詢會，並落區聽取市民想法，感謝社會各界意見，協助他制訂措施。

民建聯憂撤辣「炒家玩晒」

自由黨指刺激樓市交投

刺激經濟預計是今年報告重點，多個政黨均促請政府「減辣」以至全面「撤辣」，政府料會回應訴求。民建聯房屋事務發言人陳學鋒贊成減辣，認為可助樓市平穩發展，但憂慮全面撤辣會導致市場波動較大，出現「炒家玩晒」的狀態。他建議從兩方面調整辣招，包括降低非首置人士印花稅，並針對來港的合資格專才採取「先免後徵」，幫助定居。

自由黨主席邵家輝則稱，樓市撤辣至少可刺激交投量，認為現時「辣招」減少樓宇供應，影響市場交易。他亦促請當局調低股票印花稅，降低買賣股票成本，增加交投。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示認為，面對環球經濟低迷、內地經濟不景，港府財政狀况轉差，預期本港經濟未來一兩年相當嚴峻，料會是《施政報告》重點。他指出，大灣區發展及開拓新興市場等措施需時見效，冀當局屆時點出施政的緩急輕重。政治方面，劉說國安仍然重要，《基本法》23條預計明年立法，相信是政府來年重點。

李兆波：解社會政治問題方振投資信心

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，倘《施政報告》減辣，對市場心理會有正面作用，惟本港經濟不景、高息環境持續，料樓市仍會向下，減辣只能延緩跌勢。他建議當局分階段減辣，以免影響庫房稅收，視乎效果決定下一步行動。

政府正研究增加股市流動性，李兆波說本港股市市值近年下跌，認為降低股票印花稅幫助有限，關鍵是上市公司的投資價值，建議爭取東盟企業來港上市。他強調短期措施作用有限，核心是處理社會和政治問題，令投資者對本港經濟前景重拾信心。

（施政報告前瞻）