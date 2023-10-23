復經三隧三橋 參加者難忘青馬日出

50公里項目路線途經長青隧道、南灣隧道、尖山隧道和汀九橋、青馬大橋及昂船洲大橋。首次參加單車節的廖先生以1小時40多分鐘完成，興奮表示能與一大群人踩車，互相帶快，氣氛很好。他認為上尖山隧道前路段較斜，最具挑戰，但整體沿途風景優美，更可在青馬大橋看日出，令人難忘。

去年單車節於12月舉行，當日清晨氣溫低兼風速高，臨時取消兩橋路段。參加者Vicky今年償願，她指去年天冷及刮大風令單車「飄」，需慢駛，昨日清涼有微風，整體暢順。她說行經汀九橋時天色變亮，有車手停下欣賞，自己亦收慢觀賞。

參與50公里項目的新鴻基地產執行董事郭基煇表示，踩到20公里後有點辛苦，但整個過程很開心，認為單車節吸引廣大市民參與，有助提升香港國際形象。奧運獎牌得主李慧詩亦有參加50公里組，緊接早上11時許再參加女子公路組，笑言以訓練和享受心態參加。30公里組則由法國車手以44分鐘首名完成，亞運銀牌得主李思穎與另外兩名車手則緊隨其後抵達。

「家庭樂」參與兒童指路線太短

項目「家庭單車樂」則沿梳士巴利道來回麼地里和漆咸道南繞圈舉行。首次參加的鍾氏父子以約5圈完成，鍾小朋友稱滿意成績，但略嫌路線較短。鍾先生希望路線延伸至天星碼頭，享受更多沿海景色，另認為能與孩子在公路踩單車難得，很開心帶兒子嘗試不同活動。