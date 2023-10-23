明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

復經三隧三橋 參加者難忘青馬日出

【明報專訊】香港單車節2023共設7個項目，屬非競賽項目的50公里組別由尖沙嘴帝國大廈對開起步，途經「三隧三橋」返回尖沙嘴1881旁邊位置。首批完成項目的車手於6時33分衝線，大部分車手則在7時許陸續到達終點。有首次參加者認為活動氣氛很好，難忘在青馬大橋看日出。今年亦恢復國際賽事，包括國際單車聯盟1.1級公路賽，吸引逾百名來自15個國家的專業車手參賽。

50公里項目路線途經長青隧道、南灣隧道、尖山隧道和汀九橋、青馬大橋及昂船洲大橋。首次參加單車節的廖先生以1小時40多分鐘完成，興奮表示能與一大群人踩車，互相帶快，氣氛很好。他認為上尖山隧道前路段較斜，最具挑戰，但整體沿途風景優美，更可在青馬大橋看日出，令人難忘。

去年單車節於12月舉行，當日清晨氣溫低兼風速高，臨時取消兩橋路段。參加者Vicky今年償願，她指去年天冷及刮大風令單車「飄」，需慢駛，昨日清涼有微風，整體暢順。她說行經汀九橋時天色變亮，有車手停下欣賞，自己亦收慢觀賞。

參與50公里項目的新鴻基地產執行董事郭基煇表示，踩到20公里後有點辛苦，但整個過程很開心，認為單車節吸引廣大市民參與，有助提升香港國際形象。奧運獎牌得主李慧詩亦有參加50公里組，緊接早上11時許再參加女子公路組，笑言以訓練和享受心態參加。30公里組則由法國車手以44分鐘首名完成，亞運銀牌得主李思穎與另外兩名車手則緊隨其後抵達。

「家庭樂」參與兒童指路線太短

項目「家庭單車樂」則沿梳士巴利道來回麼地里和漆咸道南繞圈舉行。首次參加的鍾氏父子以約5圈完成，鍾小朋友稱滿意成績，但略嫌路線較短。鍾先生希望路線延伸至天星碼頭，享受更多沿海景色，另認為能與孩子在公路踩單車難得，很開心帶兒子嘗試不同活動。

相關字詞﹕郭基煇 國際單車聯盟 三隧三橋 香港單車節 新鴻基

上 / 下一篇新聞