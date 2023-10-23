單車節連環炒車13傷 大會：非關賽道 落斜後路段15分鐘兩意外 車手指大會未在較前位置示警

全日27送院 1嚴重16穩定

單車節共有7個單車項目，出事項目為昨早約11時舉行的「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）-男子公路組」，8圈賽事鬥至最後一圈時，多架單車於尖東梳士巴利道、九龍香格里拉酒店對開相撞，13名選手受傷送院，全部情况穩定。目擊的車手陳先生說，事發時一名車手嘗試上前，另一車手被逼至路邊，撞到雪糕筒後倒地，導致隨後車群連環相撞倒下。陳未受波及，他指該路段屬下斜後的直路，車速較快，形容情况驚險，單車相撞發出「嘭、嘭」聲，「側邊聽到都驚」。

有車手未遵停車指示 一度停賽

根據網上片段，當時出事該位置車群達數十人，有車手倒地後滑行，再遭後方單車撞上。據本報記者現場所見，意外後不少傷者坐路邊等候治理，部分人手腳或面部受傷，石壆有血漬，附近遺下數塊帶血紙巾。救護人員開始處理傷者後，先後有逾10名車手經過，有工作人員呼叫停車，部分人收慢但未有停下。其後有工作人員舉出紅旗和有警察到場。

意外後約15分鐘，同一位置再生意外。車隊經理張先生稱，當時一架救護車停泊路中協助傷者，一名車手駛至疑收制不及倒地，認為是主辦方未在事發路段較前的位置舉紅旗示警暫停比賽所致。

中國香港單車總會主席梁鴻德說，今年賽道、距離和設置與以往賽道大致相同，認為意外屬偶發，非路線設計有問題。對於處理傷者時旁邊有不少單車經過，以及出示紅旗安排等，他說意外後有工作人員在出事位置指揮，運動員經過時都會減速；出示紅旗處理合適，相關判斷亦是基於國際單車聯盟的指引和資深裁判決定。

緊接賽事兩圈變一圈

李慧詩：節奏更急但尊重

未完成賽事的車手後獲安排重新完成最後一圈，緊接舉行的女子公路組賽事延遲約45分鐘起步，賽程由兩圈減至一圈。參加者之一奧運獎牌得主李慧詩說，等候時間變長有一定影響，縮減賽程亦令節奏更急促和辛苦，但尊重裁判決定。她亦說意外後賽事是否繼續，裁判有經驗做決定，稱公路賽有意外是正常，但亦可檢討，讓明年做得更好。

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