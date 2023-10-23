明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】冇三會提名決棄選 啟德の虎貼道歉信 葉志偉：叫民政處聯絡冇收穫 以後唔再選

【明報專訊】區議會選舉提名期上周二展開，攞齊「三會」委員提名嘅參選人陸續報名，不過，多次參選區會但全數落敗、自稱「啟德の虎」嘅葉志偉（圖），已喺土瓜灣街頭貼出「公開道歉信」，話未能透過「民政署（處）」聯絡到三會委員，決定棄選，並向百幾個提名佢嘅市民道歉。葉志偉噚日同Emily講，話今次拎唔到三會提名已經打擊咗佢嘅「服務（社區）心」，以後唔會再參選。

葉志偉話，佢由上月底至上周四聯絡民政處同選舉處不下10次，直到上周三先得一個滅罪委員會委員問佢拎背景資料，但由於提名期就快完（至30日），唔知道聯絡佢嘅委員幾時先覆佢，決定棄選。

曾經於2007年代表自由黨出戰區選嘅葉透露曾向自由黨主席邵家輝求助，但邵話佢已經退黨所以幫唔到佢。被問點解自稱「啟德の虎」，葉笑言因為喺虎年出世，千祈唔好誤會佢同江湖人物有關。葉志偉2019年出選九龍城宋皇臺選區，喺3名候選人中得票318票包尾。

另實政圓桌田北辰擬派5人參選，4人仍未攞齊三會提名。新民黨主席葉劉淑儀上周話，田二少以前係佢哋副主席，可以搵佢哋幫手攞提名。田二少聞言即日打電話搵葉太求助。

實政提名 葉劉話交黎棟國搞

葉太噚日同Emily講，之前唔得閒聽田二少電話，件事交咗畀副主席黎棟國處理；至於係咪會畀提名實政圓桌，佢話要喺黨團再開會決定。田二少噚晚就同Emily講，下晝同黎棟國聯絡到，並將幾名想參選嘅黨員個人資料交畀黎睇，現要等新民黨嘅決定。

區選名單詳見shorturl.at/kqEPW

上 / 下一篇新聞