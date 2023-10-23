【Emily】冇三會提名決棄選 啟德の虎貼道歉信 葉志偉：叫民政處聯絡冇收穫 以後唔再選

葉志偉話，佢由上月底至上周四聯絡民政處同選舉處不下10次，直到上周三先得一個滅罪委員會委員問佢拎背景資料，但由於提名期就快完（至30日），唔知道聯絡佢嘅委員幾時先覆佢，決定棄選。

曾經於2007年代表自由黨出戰區選嘅葉透露曾向自由黨主席邵家輝求助，但邵話佢已經退黨所以幫唔到佢。被問點解自稱「啟德の虎」，葉笑言因為喺虎年出世，千祈唔好誤會佢同江湖人物有關。葉志偉2019年出選九龍城宋皇臺選區，喺3名候選人中得票318票包尾。

另實政圓桌田北辰擬派5人參選，4人仍未攞齊三會提名。新民黨主席葉劉淑儀上周話，田二少以前係佢哋副主席，可以搵佢哋幫手攞提名。田二少聞言即日打電話搵葉太求助。

實政提名 葉劉話交黎棟國搞

葉太噚日同Emily講，之前唔得閒聽田二少電話，件事交咗畀副主席黎棟國處理；至於係咪會畀提名實政圓桌，佢話要喺黨團再開會決定。田二少噚晚就同Emily講，下晝同黎棟國聯絡到，並將幾名想參選嘅黨員個人資料交畀黎睇，現要等新民黨嘅決定。

區選名單詳見shorturl.at/kqEPW