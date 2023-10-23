打擊詐騙洗錢 拘51人涉款近億

3被捕者19歲 為報酬開傀儡戶口

被捕的32男19女，年齡介乎19至67歲，報稱文員、售貨員、運輸工人等，部分已退休或無業，他們主要角色是為詐騙集團提供傀儡戶口，協助收取及清洗騙案贓款。所有被捕人獲准保釋候查，須於11月中至下旬向警方報到。初步調查涉及39宗不同類型詐騙案，包括投資、網戀、網購、電騙及刷單求職騙案等，事主合共損失約9900萬元，每宗個案損失金額由200元至1100萬元不等。

灣仔警區重案組第一隊主管高級督察陳敬樂表示，一名85歲婆婆今年8月收到騙徒電話，對方訛稱為她的兒子，以被警方拘留為藉口，要求婆婆將保釋金帶到灣仔一個公園，婆婆不虞有詐帶現金到指定公園，被兩男子騙去1.5萬元。警方其後拘捕涉案兩名21歲男子，他們稱為賺取報酬而答應陌生人，協助向婆婆收款。

另外，行動中被補的3人年僅19歲，調查顯示他們為傀儡戶口持有人，銀行戶口被用作直接收取贓款逾10萬元。警方提醒家長若見兒女有不明收入，宜及早介入。

警方稱留意到近日不少市民墮入即時通訊軟件被騎劫的騙案，已製作宣傳片段加強防騙意識，包括提醒市民要先核實發信息者身分，同時不要胡亂點擊信息中的連結。另外，警方重申，洗黑錢是嚴重罪行，一經定罪，最高可判監14年。