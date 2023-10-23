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港聞

港聞二

護士眼界非黑即白 炒豆各有喜好

【明報專訊】無論炒咖啡豆和照顧病人，對李頌恩（Margaret）而言都是一門科學。西貢咖啡店門前擺了一台炒豆機，放入咖啡豆後，Margaret熟練地觸碰熒幕，準確調校儀器參數，熒幕上的線圖反映溫度、氣壓和濕度等「烘焙曲線」數據。她時而看着咖啡豆，時而看着它們的「生命表徵」，一眼關七，就像重返深切治療部觀察病人和身旁的呼吸機，有沒有因為自己的照料而延續生命。

炒豆如護理 觀微知著

由管理病房到創業，Margaret笑稱開舖猶如「開新ward（病房）」，先訂程序規條、指引，再管理風險、配對資源，一切有規有矩。

她說護理工序要先評估病人，然後採取介入方法如用藥，再觀察病人有否改善；處理咖啡豆亦差不遠，先要了解生豆狀况、含水量，炒豆時再調節火力、時間、風力等，最後評估成品質素，兩者皆從結果反思手法。

照顧病人二十載，Magaret沒料烘焙咖啡豆竟打破她本來「二元對立」的價值觀，發現事情不是非黑即白，「nursing最特別就是只有好和壞，說白些就是life and death（生與死）。炒豆則是怎樣也可以，炒出來燶些有人喜歡，炒出來我覺得好酸，但有客人很喜歡」。

學懂放下、接納和包容，Margaret嘗試從更多角度了解病人、家屬和下屬，要如咖啡豆的色澤、香氣和味道般千變萬化，「公立醫院護士長出名好惡，我是一個不惡的護士長」。

相關字詞﹕咖啡店 咖啡 醫護流失 公立醫院

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