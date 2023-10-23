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港聞

港聞二

見盡生死無常 正視自身壓力 資深護士轉冲咖啡 助人紓壓

【明報專訊】病房內生死無常，不時有病人因頑疾或意外離世，人生無奈畫上句號。曾於公立醫院深切治療部任職資深護師的李頌恩（Margaret）感到諷刺的是，不少病人被世俗定型的期望拖垮，不敵生活包袱，多次自尋短見，令她察覺都市人對精神健康缺乏關注，也正視自身工作壓力已達臨界點。工時長、文件多，在39歲這年，她毅然離開堅守十五載的崗位，走到西貢小店轉職咖啡師，用自身經歷為客人過濾苦澀和辛酸，讓生活的濃和淡，喝一杯便過。

明報記者 張逸羲

9年前接觸烘焙咖啡豆

後創業開工場、咖啡店

2007年畢業的Margaret，翌年加入公院深切治療部，歲月匆匆打滾，輪值時徹夜未眠照料病人，閒餘時進修、培訓新人、教書，將每周7天奉獻給工作。她9年前因興趣初次接觸烘焙咖啡豆，沒料一試愛上，遂報讀課程、考牌，先於觀塘開工場，去年再於西貢開咖啡店Rias Coffee Roaster，最初由員工幫忙打理，自己則在醫院、咖啡店和工場三邊走。她上月辭工，全職投身咖啡事業，更開班教人炒豆、冲咖啡。

常見病人尋短 驚墮同一漩渦

Margaret任職護士期間，有次一名四旬壯漢染病入院，在深切治療部短短5日不治，遺下妻兒；唏噓的是，鄰牀數天後住了約十三四歲的少年，因捱不住學業壓力和家人期望選擇輕生，「這些（自殺個案）其實成日都有，十八九歲（試過）自殺了很多年，每次入來都是自殺，（亦有）40幾歲已經放棄人生，酗酒服藥誤交損友」。

面對一個又一個自殺的病人，Margaret頓覺社會價值觀被嚴重扭曲，對成功有約定俗成定義，不容許失敗，「很多時人會當自己是超人、什麼都做到，就會將自己虛耗」，沒時間停下來休息和反思。她驚覺墮進同一漩渦，多年來為工作勞碌，除照顧病人還有數不完的文件，放假無暇陪3歲女兒，壓力逼近臨界點，「若連自己的well-being（幸福）都維持不到，又如何將well-being帶給病人和家人？」

「有病才去醫」是香港醫療系統寫照，也反映港人面對精神健康的心態。Margaret說深切治療部護士須一葉知秋，從病人身體細微變化，預測可能發生的病情轉變，及早護理介入。同一理論應用於照顧心靈，在倒下前也要及早介入，「愈叻的人愈需要了解自己需要」，而剛好願意學冲咖啡的，正是對生活有要求、工作勞碌的人。

冲咖啡專注觀察 學懂放鬆

Margaret希望客人在炒豆和冲咖啡過程治癒自己，學懂慢活放鬆，「專注在冲咖啡，眼睛看着顏色變化，耳朵聽着咖啡有沒有特別聲音，聞到有無穀麥味道、烤麵包味道，你自自然然就會放鬆」，也要敞開心扉、多找人傾訴，「將心神和時間專心把豆炒好，可能之後可以換個角度看，發現事情不是這麼差」。

相關字詞﹕咖啡 咖啡店 醫護流失 公立醫院

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