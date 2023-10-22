港珠澳橋車流疫前1.8倍 議員批未達預期應減收費

林世雄：泊車轉乘冀便利一小時生活圈

林世雄昨發表網誌稱大橋10月2日車流量1.56萬架次，是歷來最高。林表示，透過港澳政府設立的「大橋澳門口岸泊車轉乘計劃」等措施，冀便利粵港澳居民往返三地，實現大灣區「一小時生活圈」。

港珠澳大橋規劃期間，中交公路規劃設計院曾為項目做可行性研究評估大橋經濟效益。根據政府2008年立法會文件，當時預測大橋2020年每日總車流15,350至22,300架次，2030年增至27,400至38,800架次。

時任運房局長陳帆2018年曾表示，為估算中長期大橋車流量，三地聘請顧問預測2030年及2037年每日分別約2.9萬架次及約4.2萬架次，每日客流量分別12.6萬及17.5萬人次。陳當年稱，有關中長期預測年期距當時（即2018年）有10至20年，預測會受地區實際發展、新規劃等影響。

立法會選委界議員陳沛良表示，現時大橋用量未達預期，主要受疫情影響，仍待整體經濟復蘇刺激車流。他認為簡化港車北上配額和申請手續有助吸引私家車使用大橋；又認為私家車過橋費過高，建議調低。