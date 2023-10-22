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倘修例管虛幣場外兌換 海關：需兼顧打擊洗錢

【明報專訊】上月發生JPEX涉串謀詐騙案，海關現時負責監管金錢服務營運商，但不包括虛擬貨幣及虛擬資產。被問目前執法是否真空，海關關長何珮珊認為，執法和監管系統永遠都有機會再完善，而監管機構正持續審視法例和制度。至於需否修例要求虛幣和場外交易所領牌，她稱將來若需完善機制，需兼顧打擊洗錢及保障投資者。

月底赴韓簽打擊洗錢備忘

何珮珊昨在有線節目《有理有得傾》表示，虛擬資產交易由於隱閉性較高、不受時間和區域限制而較活躍，易被用作洗黑錢。她稱月底將往韓國海關開高層會議，雙方將簽署針對打擊洗錢的合作備忘，加強情報交流及合作。海關回覆稱，前年至今有兩宗較大型涉虛幣交易的洗錢案，包括前年瓦解懷疑洗黑錢集團，4人被捕，涉款12億元；去年有4人被捕，涉以多個本港銀行個人帳戶處理約6億元不明款項。

海關今年首9個月偵破約1040宗毒品案，檢約5500公斤毒品，較疫前2019年分別上升25%及1.5倍。何珮珊稱，除貨運外，不法之徒利用旅客販毒，包括行李箱、體內藏毒，或用輪椅掩飾等。旅客販毒已錄得40多宗，檢獲毒品130多公斤，回復至疫前2019年水平。明年7月起，香港海關再出任世界海關組織的亞太區副主席。何稱整個亞太區面對毒品、私煙和走私貨物上升，區內進一步合作執法尤為重要。

政府早前宣布擴展公務員投考要求至大學三年級，何珮珊形容今年招募頗理想，最近一次海關督察招聘，申請上升75%，相信與擴展招聘及到內地招聘等有關，未來亦計劃到上海進行。

相關字詞﹕虛擬貨幣 海關 洗黑錢

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