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數碼港總裁約滿不續任 任內黑客入侵 數據泄暗網

【明報專訊】今年8月遭黑客入侵、逾400GB數據在「暗網」被公開的數碼港，上周五起委託顧問公司刊廣告招聘行政總裁一職。數碼港回覆查詢時確認，現任行政總裁任景信在明年4月完成任期後將不續任，數碼港現正按既定程序全球招聘。數碼港董事、立法會議員劉國勳認為，任景信任內發生資料外泄事件是遺憾及可惜，他不揣測其離任是否與事件有關，不過認為管理層在該事故有改善空間。

招聘請總裁 須「政治敏銳」

數碼港讚任帶領蓬勃發展

數碼港委託的顧問公司前日起在招聘網頁cpjobs刊求職廣告，招募行政總裁，要求應徵者於具相當規模的公營或私營機構有至少15年的管理經驗，經驗與資訊科技部門有關者優先考慮，要具商業及政治敏銳度，並精通兩文三語等，下月6日截止。

數碼港表示，任景信任期屆滿後「決定不續約」，稱他2018年4月上任以來帶領數碼港蓬勃發展，社群企業增加一倍突破2000間、獨角獸企業亦倍增至7間，並有兩間上市企業、兩間持牌虛擬銀行、3間持牌虛擬保險機構誕生。至於任景信不續任原因是否與資料外泄事故有關，數碼港沒正面回應。

劉國勳昨接受本報訪問時稱，同意管理層在黑客事件應對有改善空間，包括可以更早通知受影響者，他期望未來的行政總裁可以汲取經驗，加強危險處理。他說，數碼港內亦有不少企業是提供數碼安全服務方案，認為未來可以多推廣及應用。

董事：未交代跟進泄資料進展

劉國勳指，數碼港以往予人地產項目形象，認為任景信過去數年做了不少工作，改善外界觀感。至於數碼港9月中曾交代會成立專責小組監督和跟進資料外泄事件，劉國勳表示董事局有定期開會，但暫未有最新進展交代。

相關字詞﹕資料外洩 暗網 劉國勳 任景信 黑客入侵 數碼港

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