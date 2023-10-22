區選夜繽紛攤位 玩拋圈設「票箱」

攤位設於夜市舞台旁，記者約6時到現場所見，約有20名市民，不少是一家大小，另有10多名職員負責攤位運作，不時向途人派發區選的傳單、邀請市民玩攤位遊戲。攤位分為兩部分，一部分是「拋圈」遊戲，給市民用膠圈拋向印有區議會選區的牌子，不論拋中與否均會獲發紀念品，另一部分則是3個投票箱擺設，供市民拍照及領取文件夾、文具等紀念品。

屬將軍澳南選區的劉先生認為，政府設置區選攤位，至少能告知市民選舉日期，劉太則說本來都會在區選投票，同意攤位令她了解所屬選區更多，但不清楚新設地委會界別的詳情，認為宣傳不足，又認為政府不應只在灣仔宣傳，「每一區都要做」。69歲的陳婆婆認為現場人流頗多，攤位宣傳作用應足夠，可讓市民了解所屬選區，惟她不清楚新制下其他改革，又說以往選舉都會投票，今年亦不例外。

月底「區選進社區」推廣

曾國衞昨晚數度到訪攤位，其間與市民一同玩攤位遊戲及「打卡」，他表示夜市人流較多，可接觸更多市民，冀市民玩過攤位遊戲後，可更熟習改劃後的選區。另外，政制局月底將推出一連串的「區選進社區」推廣活動，包括在各區商場等設置親子工作坊、展覽及互動遊戲等，並安排流動資源中心與流動遊戲攤位宣傳。

（區議會選舉）