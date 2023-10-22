新思維兩人擬出選 遠未夠三會提名 曾國衞：仍有時間 可努力爭取

昨25人報名 3現任區議員

昨日25人報名參選地區直選，15人報名地區委員會界別，提名期本月30日結束。沙田區昨8人報名，絕大部分是民建聯及新民黨成員，其中民建聯團隊昨午舉行誓師大會，鄉議局主席劉業強、副主席兼沙田鄉事會主席莫錦貴到場站台。

另有3名現任區議員報名參選，包括參選深水埗西的民建聯何坤洲、南區東南的自由黨梁進及灣仔的獨立參選人李碧儀，其中李碧儀獲全國人大前常委范徐麗泰、前灣仔區議員林貝聿嘉、現任灣仔區議會主席黃宏泰、灣仔區議員兼立法會議員謝偉俊等撐場。

新思維擬派兩人參選區議會，惟目前未取得足夠提名。主席狄志遠表示，近日已去信「三會」成員，並致電相識的成員爭取提名，甚至在立法會向有政黨背景的議員爭取。狄稱，大部分人回應觀望，亦有人口頭答應提名，並協助爭取其他提名。

新思維計劃由副主席崔定邦出戰將軍澳，社區幹事彭意婷則出戰油尖旺選區，選舉經費須二人需自行籌款10萬元，其餘由黨資助，目標在下周五（27日）前取得足夠提名，同日開會最終決定。被問有否信心取得足夠提名，狄志遠表示，對兩名有意參選人有信心，而在爭取提名過程中，認成員對新思維溫和理性務實路線亦有信心，「希望未來一星期能爭取成功」。

指參選人需地區政績

梁美芬：爭提名是考試

政制及內地事務局長曾國衞昨在「區選夜繽紛」活動時，被問到有民主派未能獲取「三會」提名，他表示，距離提名期結束尚有時間，可再努力爭取。出席經民聯大埔區參選人羅曉楓街站活動的立法會議員梁美芬表示，「三會」成員是否提名個別參選人，要視乎其地區政績，指參選人需符合真正質素，在地區服務有歷練、決心，形容爭取提名是考試的時候。

（區議會選舉）