闖花墟花店傷驅趕者 野豬人道毁滅

漁護署下午發稿稱關注事件，該野豬為成年雌性，重約55公斤，長約1.2米，考慮到該野豬曾襲擊市民，對公眾構成危險，署方人員遂「人道處理」。署方稱，自2021年11月至今共人道處理670多頭野豬；野豬傷人個案由去年36宗減少至今年8宗。

昨早9時許，讀者提供片段所見，持長盾警員未能圍堵野豬，野豬從一花店逃出，跑到相鄰位於園藝街及花墟道交界的富記花店門口，疑在水桶覓食。少東以長棍戳豬驅趕，持警棍警員最初勸止說「由佢走、由佢走」，野豬反衝入店內，警員揮動警棍阻止，野豬猛烈掙扎嚎叫，少東趁機捉住豬耳，其間手部受傷流血。警員隨後以水桶蓋住野豬頭部，野豬逃脫。

另一片段顯示，漁護署人員持木盾及圍網，與警員合力圍封花店兩邊出口，有警員提醒圍觀市民「行開啦，隻豬隨時衝出嚟」。野豬最終被困花店雜物房，至11時許由獸醫麻醉，4名漁護署人員合力抬走。花店雜物房事後一片凌亂，地面遺下藍色水。

受傷40歲花店少東姓鄭，右腳及右手3處遭咬傷，包紮後送往廣華醫院治理，地面遺下血迹。另一職員張女士表示，花店兩狗也有幫忙制服野豬，可惜「唔夠野豬惡」。