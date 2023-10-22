明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

闖花墟花店傷驅趕者 野豬人道毁滅

【明報專訊】旺角花墟昨早有約1.2米長野豬闖入花店，花店少東嘗試制服野豬時遭咬傷手腳送院治理。警方及漁護署人員花約兩小時為野豬注射麻醉槍帶走，野豬其後遭人道毁滅。

漁護署下午發稿稱關注事件，該野豬為成年雌性，重約55公斤，長約1.2米，考慮到該野豬曾襲擊市民，對公眾構成危險，署方人員遂「人道處理」。署方稱，自2021年11月至今共人道處理670多頭野豬；野豬傷人個案由去年36宗減少至今年8宗。

昨早9時許，讀者提供片段所見，持長盾警員未能圍堵野豬，野豬從一花店逃出，跑到相鄰位於園藝街及花墟道交界的富記花店門口，疑在水桶覓食。少東以長棍戳豬驅趕，持警棍警員最初勸止說「由佢走、由佢走」，野豬反衝入店內，警員揮動警棍阻止，野豬猛烈掙扎嚎叫，少東趁機捉住豬耳，其間手部受傷流血。警員隨後以水桶蓋住野豬頭部，野豬逃脫。

另一片段顯示，漁護署人員持木盾及圍網，與警員合力圍封花店兩邊出口，有警員提醒圍觀市民「行開啦，隻豬隨時衝出嚟」。野豬最終被困花店雜物房，至11時許由獸醫麻醉，4名漁護署人員合力抬走。花店雜物房事後一片凌亂，地面遺下藍色水。

受傷40歲花店少東姓鄭，右腳及右手3處遭咬傷，包紮後送往廣華醫院治理，地面遺下血迹。另一職員張女士表示，花店兩狗也有幫忙制服野豬，可惜「唔夠野豬惡」。

相關字詞﹕野豬

上 / 下一篇新聞