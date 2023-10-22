潛水學員火石洲失蹤 助搜者：能見度低

昨午3時38分，警方接報稱一名男子懷疑在火石洲向清水灣方向上潛水課堂期間失蹤。警方、消防處、飛行服務隊及海事處人員到場搜救，截至昨晚未有發現，案件列作在香港水域搜救。據了解，男事主與教練等一行4至5人昨日乘船到火石洲對開海域上課，潛水期間事主不知所終。案件由水警東分區跟進。

據悉男事主28歲姓羅，昨午約2時下潛，約3時上水，有人抵達水面後發現事主失蹤。據了解事主為「Diving Express」的潛水學生，潛水至數米深時，事主向教練示意不適返回水面，教練讓其上水，但隨後在水面不見事主。

曾協助搜救事主的潛水員稱，昨午完成潛水，在水面聽到旁邊的船有人大聲呼喊事主名字尋人，但一直沒有回應。隨後有政府部門船舶到場，他與同船其他教練及部分潛水員亦再次下潛尋人，不過水底能見度只有約30厘米，他們搜索近30分鐘沒發現且開始天黑，唯有結束搜索。他說昨日吹北風約5級，去火石「少少夾硬」，對新手潛水員有一定挑戰。據其了解，事主當時以水肺潛水。

專家倡備浮力帶 漂流較易獲救

香港潛水訓練學院創辦人李健光表示，火石洲是本港熱門潛水地點，該處環境大，有深水區及淺水區，即使作初級班教學地點亦無不可，而昨日天氣亦不算差。2020年曾有潛水員於七星排潛水失蹤，漂浮一日後於弓洲尋回，身體無恙。李建議每名潛水員應帶備俗稱「象拔」的浮力帶，一旦與同伴失散漂流，亦可以靠顏色鮮艷的象拔讓搜救人員或附近船舶盡快發現。