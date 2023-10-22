涉穿校裙匿德望廁格窺淫 男子被捕 檢10餘套女生校服 議員質疑校舍指引久未更新

郭玲麗關注如何混入 校方准穿體育服

黃大仙警區助理指揮官（刑事）劉嘉豪表示，警方翻查大量閉路電視片段後鎖定一名男子，前晚7時半在新蒲崗一工廈拘捕疑犯，初步相信他上周一曾穿校服扮作黃大仙一中學學生，躲在廁格內偷窺或偷拍。據了解，被捕男子任職文職，未婚，與家人同住。

警方在新蒲崗工廈單位及男子的將軍澳住所檢獲不同學校女生校服、女性衣物、化妝品、手提電話及電腦，但不包括案中德望學校校服。警方展示證物所見，檢獲校服包括英華女學校、培正中學、瑪利曼中學、蘇浙公學等，遍及不同地區，部分校服已泛黃。警方會繼續調查男子擁有有關物品原因、如何取得，以及有否偷拍片段。警方強調，窺淫是嚴重罪行，亦是卑劣行為，一經定罪最高判監5年，市民切勿以身試法。

事發上周一早上約9時半，德望兩名女學生小息如廁時感到有人匿於廁格，及後發現一名男子穿著該校校裙從廁格步出，女生追截不果，通知校方報警。

涉案男子的閉路電視片段事後流出，可見他身穿高年級的綠色校裙及冷衫，戴口罩，身形略胖。校方事發翌日發電郵宣布短期措施，學生在有體育課日子可穿體育服回校，至11月底。教育局稱，知悉學校已啟動危機處理小組跟進，局方會與學校保持聯絡，在需要時協助。

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