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港聞

港聞二

設熱線、資訊網不夠 社聯倡政府主動聯絡照顧者

【明報專訊】政府上月底推出24小時照顧者支援專線「182183」，累計接獲逾3000個來電；下月亦推出照顧者資訊網，方便照顧者尋找支援。社聯行政總裁蔡海偉昨在港台節目《星期六問責》表示，電話熱線對照顧者有幫助，但認為政府應主動聯絡照顧者。立法會福利事務委員會主席鄧家彪在同一節目建議制訂「高風險名冊」，以加强支援獨居長者。

蔡海偉認為政府對照顧者支援不足，他以入讀特殊學校的年輕殘疾人為例，政府應在其畢業後、未銜接成人服務前掌握其資料並主動詢問，而非等待照顧者自行致電求助。他又說，港人多怕麻煩別人而不願求助，相信當局主動接觸能幫助有需要的人。

社協：有熱線求助等兩三日回覆

社協社區組織幹事阮淑茵在同一節目稱，有長者近日因緊急情緒支援而致電熱線，惟熱線求助量多，導致需等待兩三日才獲回覆跟進。她說日後應將來電者分流，同時盡快檢討服務。

鄧家彪說希望《施政報告》能關注獨居長者，「最底線是起碼不要在家中失救致死」。他說現有超過8000名長者獨居公屋，100歲以上更有128人，建議房署、社署和醫管局為經常入院、年紀大的獨居公屋長者制訂「高風險名冊」，在其家中安裝扶手、平安鐘等；名冊亦可令長者較易得到關愛隊等支援。

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