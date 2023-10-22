明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

自力更生快樂 輪椅支出沉重

【明報專訊】「我從來不覺得殘疾是一個好大問題。」患先天關節攣縮的梁超群受關節變形影響，手部向外拗，膝頭無法彎曲，不能步行；雖被醫生界定為嚴重殘疾人，但他仍然努力生活，現全職工作，履歷表上充滿各種不同領域的工作經驗。

梁超群笑言自畢業首日就想工作，過往曾從事電話接線生及保險等，甚至成立代理服務公司協助長者聘請照顧者，現時在沙田一個商場從事高級客戶服務助理，主要聽電話解答問題、接收投拆及翻看閉路電視，月薪萬多元。

4000元買保健品

另聘外傭照顧起居

萬多元的月薪，意味梁超群不符領取綜援資格，需自行承擔生活開支。近年受慢性皮膚病「銀屑病」困擾，他全身痕癢，經常失眠，每個半至兩個月需花近3000至4000元購買補健產品。另外，他透過關愛基金資助聘請外傭照顧起居，他說外傭尤其重要，「例如幫我移好輪椅腳踏，我才可能上牀和冲涼」，不過相關資助只包括外傭每月薪金，不包括經紀、保險費等。

百物騰貴，他說每月僅餘一兩成收入作儲蓄，自言想儲更多錢，不過明白非綜援戶的「風險」，「你儲了若干錢，但部輪椅有可能會壞，就要自掏腰包去維修」。

維修輪椅摩打索價2萬

受訪當日梁超群示範操作「功能輪椅」，他解釋一部售價由8萬至10萬元不等，它可調整坐姿，免卻脊背不適，惟輪椅發出異響，一問方知輪椅由其已故友人贈送，已使用逾10年。他說早前輪椅摩打故障，遂找輪椅公司報價，對方開價兩萬元，他形容「簡直係天文數字」，最後經友人介紹以3000元更換摩打，令輪椅恢復運作。

能夠自力更生，梁超群感到快樂，「我不會說我有得返工代表我很叻，或勝過無能力返工的人，我只不過覺得你會有個責任、目標，起碼你同正常人一樣返工放工」。他說自己身體一年比一年差，書寫等速度大不如前，作為殘疾人，他深明總有一日失去工作能力，屆時社會將多一個申請綜援者，但他亦期望「可以將（無法工作的一天）拉後些」。

相關字詞﹕就業 殘疾

上 / 下一篇新聞