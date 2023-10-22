自力更生快樂 輪椅支出沉重

梁超群笑言自畢業首日就想工作，過往曾從事電話接線生及保險等，甚至成立代理服務公司協助長者聘請照顧者，現時在沙田一個商場從事高級客戶服務助理，主要聽電話解答問題、接收投拆及翻看閉路電視，月薪萬多元。

4000元買保健品

另聘外傭照顧起居

萬多元的月薪，意味梁超群不符領取綜援資格，需自行承擔生活開支。近年受慢性皮膚病「銀屑病」困擾，他全身痕癢，經常失眠，每個半至兩個月需花近3000至4000元購買補健產品。另外，他透過關愛基金資助聘請外傭照顧起居，他說外傭尤其重要，「例如幫我移好輪椅腳踏，我才可能上牀和冲涼」，不過相關資助只包括外傭每月薪金，不包括經紀、保險費等。

百物騰貴，他說每月僅餘一兩成收入作儲蓄，自言想儲更多錢，不過明白非綜援戶的「風險」，「你儲了若干錢，但部輪椅有可能會壞，就要自掏腰包去維修」。

維修輪椅摩打索價2萬

受訪當日梁超群示範操作「功能輪椅」，他解釋一部售價由8萬至10萬元不等，它可調整坐姿，免卻脊背不適，惟輪椅發出異響，一問方知輪椅由其已故友人贈送，已使用逾10年。他說早前輪椅摩打故障，遂找輪椅公司報價，對方開價兩萬元，他形容「簡直係天文數字」，最後經友人介紹以3000元更換摩打，令輪椅恢復運作。

能夠自力更生，梁超群感到快樂，「我不會說我有得返工代表我很叻，或勝過無能力返工的人，我只不過覺得你會有個責任、目標，起碼你同正常人一樣返工放工」。他說自己身體一年比一年差，書寫等速度大不如前，作為殘疾人，他深明總有一日失去工作能力，屆時社會將多一個申請綜援者，但他亦期望「可以將（無法工作的一天）拉後些」。