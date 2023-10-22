難民卡換貨轉售案 主腦高鐵返港被捕

東張主持未錄口供 未就襲擊拘捕

被捕女子昨晚黑布蒙頭被押返西九龍警察總部，據悉她為人稱「彭太」的主腦，本身姓崔，其丈夫並非姓彭，估計「彭太」只是代號。另外，被捕人早前懷疑於《東張西望》採訪事件期間襲擊女主持，據悉事主暫未錄取口供，故她暫未就該案被捕。

早前有傳媒報道，有人疑將社署委託香港國際社會服務社（ISS）發放的食物援助卡轉售套現，有人低價收購，於指定超市大量購物，然後轉售予附近藥房圖利。警方調查後，上周三（18日）搜查油麻地一間百佳超市、藥行、劏房貨倉等最少3個處所，先後以涉嫌「串謀詐騙」及「處理贓物罪」拘捕5男1女，包括鄺姓女子、超市經理、藥行職員及東主，以及兩名南亞裔人物。

警方早前稱，初步調查發現該詐騙集團涉嫌以現金六折收購發放予免遣返聲請者的「電子食物卡」，再以七折轉售以該卡所買的食品予附近藥房，賺取差價。集團成員亦利用附近住宅單位儲存所買食品，作稍後分銷用途。行動中，警員檢取約13萬元現金，以及白米、花生油、汽水等，市值約14,000元。