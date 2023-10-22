臭氧料2030年反增 環保署：背景濃度偏高不擬收緊

綠色力量總監鄭睦奇表示，從2014至2022年，二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）和懸浮粒子（PM10）的年均水平皆下降，臭氧卻由每立方米46微克增至59微克，增幅近三成。鄭睦奇又說，臭氧濃度上升，除受排放源影響，亦不可忽視氣候變化因素，在無雲及陽光充沛酷熱天氣下，會加速臭氧形成。

環團：熱天增加加劇臭氧污染

綠色力量統計顯示，由2014至2022年，每年平均有14日全港所有空氣監測站的空氣質素健康指數錄得7或以上的超標，全線指數超標的日子，各監測站的「最大風險污染物」是臭氧及二氧化氮，2022年臭氧更成為全線監測站超標日子的唯一「最大風險污染物」。在氣候變化影響下，香港酷熱天氣增加，亦加劇臭氧污染及相關健康風險。臭氧會刺激眼睛，亦可引發哮喘。臭氧亦會增加呼吸系統受感染的風險，以及令原有呼吸系統疾病惡化。

環保署檢討空氣質素指標的諮詢文件顯示，由於臭氧的區域背景濃度偏高，空氣質素評估的結果顯示2030年香港大部分地區的臭氧8小時濃度水平仍會高於現有空氣質素指標，故未有建議收緊該指標。環保署回覆稱，臭氧是複雜的區域性空氣污染問題，須透過區域合作處理，為了解大灣區內臭氧前驅物的來源、臭氧的成因，以及區域和跨區域傳輸的特性，環保署2021年開展了《大灣區光化學臭氧污染及區域和跨區域傳輸特徵研究》，預計2024年完成及公布結果。

（城市保育）