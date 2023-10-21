警搗賭場拘51人 包括九旬客

新界南總區反三合會行動組，根據情報前日搜查荃灣大陂坊9至31號泰華大廈一個約1500呎住宅單位，發現被改裝成大型非法賭場，內有39男12女，年齡介乎34至91歲，當時正參與非法賭博活動，部分有三合會背景，經調查其中兩名69歲男子為賭場負責人，分別以經營賭博場所及在賭博場所內賭博，拘捕兩名負責人及49名賭客，最年長的賭客91歲。行動中共檢獲12張電動麻雀枱，約7000元賭款及多副麻雀賭具。

警方相信賭場由一個活躍於荃灣區的三合會以「抽水」形式經營，並提供基本飲食吸賭客，相信已運作約3個月，估計月入7萬元。據了解，該非法麻雀賭場貫通多個單位，亦設置隔音設施提高隱密度，主要接待街坊。

牛頭角單位檢冰毒 兩被捕

另外，新界南總區重案組接獲情報指牛頭角彩盈邨一單位有人從事販毒活動，及後鎖定兩名目標人物，探員前日傍晚在目標單位外截查一名女子，而其戶主男友當時亦在單位內，警方在屋內搜獲141克，市值超過8萬元的冰毒、一個冰壺、一個電子磅及大量透明可再封膠袋。另外檢獲3支電槍及一支催淚噴劑，經調查以販運危險藥物、藏有工具可作吸食毒品用途及無牌管有槍械及彈藥拘捕兩人，其中29歲越南裔男子有三合會背景。