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港聞

港聞二

倒吊兒膠紙封眼 母判感化

【明報專訊】單親母親涉因8歲兒子只顧玩iPad，把他倒吊和旋轉逾10秒，她亦曾經因兒子欠交功課，用膠紙封其雙眼和用針刺手。涉案母親被裁定故意襲擊致兒童受到損害，及對所看管兒童或少年人虐待兩罪成立，昨在西九龍裁判法院判刑。裁判官認為本案屬不幸事件，有情緒病的被告獨力撫養患過度活躍症兒子，但法律不容許體罰，子女可從父母學習使用暴力，顧及母子深厚感情，判18個月感化令。被告庭上聞判落淚。

辯方求情稱，45歲無業被告W.T.L.患情緒病，形容她照顧過度活躍症的兒子，是一個病人照顧另一個病人，箇中辛酸不足為外人道。她非出於個人私利或有暴力傾向，而是不想兒子沉迷玩iPad或欠交功課才犯案。

辯方引述創傷報告稱，被告兒子的行為問題會刺激被告情緒，辯方又呈上被告兒子的畫作，顯示他仍愛無可取代的母親，想與她相處，被告也不會放棄兒子。感化官建議可判處感化令及接受精神治療。

官指感情仍深不宜分離

裁判官曾慶東指出，被告兒子有過度活躍症、專注不足及抗拒行為，較一般兒童頑皮，被告過往經歷兩段失敗婚姻，上班之餘獨自照顧兒子，法庭可想像其困境。雖然管教子女時有需要懲罰，但法律不容許體罰，裁判官引述研究指出「暴力係學返嚟」，父母對子女使用暴力，不良教育方式一代傳一代，子女或視暴力如無物，並在其他情况應用。

裁判官稱子對母親有深厚感情，其畫作寫有「I love you mum」，他欲與母親居住，暫住家舍反增反叛行為，意味兩人分離非好選擇。

【案件編號：WKCC 4065/22】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 感化令 虐兒罪 單親媽媽

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