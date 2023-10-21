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港聞

港聞二

遭蜂螫危殆 鄰居指事主「狀甚痛苦」

【明報專訊】洪水橋和平新村里前日一名養蜂男子懷疑被黃蜂螫傷，昏迷送院，截至昨晚仍危殆。有目擊者憶述當時事主蹲在地上，狀甚痛苦。

前日下午4時許，警方接獲一名女子報案，她接到丈夫來電稱疑被蜜蜂螫傷，回電時已無人接聽。警員到事主位於洪水橋和平新村里223號寓所附近，發現55歲姓謝男事主昏迷，沒有呼吸及脈搏，被送往屯門醫院搶救。經初步調查，事主當時在家中餵蜂，懷疑被外來黃蜂螫傷。

附近多養蜂場 有蜂徘徊草叢

本報昨到涉事村屋了解事件，村屋門口掛有「ForME HONEY」及蜜蜂圖案木牌。現場所見，村屋後方疑為養蜂場，面積約2000呎，放有多個印有招牌木箱，附近有多個養蜂場，有蜂徘徊附近草叢。

鄰居印傭Rumini憶述最初聽見家中狗吠，外出察看，發現事主在距223號村屋外約百米行人路上，不適蹲下、垂頭，一手扶欄杆，一手拿手機，狀甚痛苦。她即通知僱主及其他鄰居報警，事主其後臉朝天躺地上，救護員到場為他急救。她稱與事主平日沒交談，不知養蜂情况，但見他行動矯健，推着多個木箱仍健步如飛。另一鄰居婆婆稱知事主養蜂，她自己曾被蜂螫，沒大礙。

急症科專科醫生鍾浩然稱，被蜂螫傷通常只會在傷口出現輕微痕痛、紅腫感覺，一般兩至四日痊癒，毋須看醫生，但小部分人會對蜜蜂或黃蜂排出的毒素嚴重過敏，通常一小時內會全身紅腫、發熱，甚至上呼吸道腫脹、支氣管收縮、血壓驟降、休克，或有生命危險。他稱若被蜂螫，如傷口留有螫針，可用卡片將螫針輕輕刮走，再用清水冲洗傷口；若有嚴重過敏反應，應立即求醫。

相關字詞﹕黃蜂

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