20月童新冠併發症亡 今年首宗 沒打疫苗

留醫兩日不治

衛生防護中心表示，本港新冠病毒活躍程度維持平穩，但仍錄得來自學校和院舍爆疫報告和死亡個案。中心前晚錄得一宗新冠患者死亡個案，為一名健康良好20個月男童；據了解，屬今年首宗兒童感染新冠死亡個案。該男童周二開始發燒、咳嗽及流鼻水，新冠病毒快測呈陽性，翌日到聯合醫院求診，其後送往兒科深切治療部，臨牀診斷為新冠病毒併發急性壞死性腦病、肺炎、敗血病及休克。病人情况持續惡化，前晚（19日）離世。衛生署補充，死者沒接種新冠疫苗，3名家居接觸者中，一人新冠快測陽性，其餘兩人沒病徵。

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆認為個案響起警號，5歲以下未曾打新冠疫苗的幼童，較易併發急性壞死性腦病，即使活下來，亦需依賴呼吸機維持生活，並承受如腦創傷等後遺症。

港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華稱，臨牀觀察到兒童感染新冠入院個案有輕微上升趨勢。他指幼童感染新冠病毒後會引發「細胞因子風暴」，免疫細胞突破染病身體部分，開始攻擊健康組織，進而導致出現肝炎、肺炎及腦炎等。

內地肺炎支原體感染增

另外，衛生防護中心稱留意到內地肺炎支原體感染情况，按最新監測數據顯示，今年8月起因肺炎支原體感染而入住公院人數增加，惟未至2016及2019年高峰水平。肺炎支原體是一種常見病原體，雖現今未有疫苗針對其感染，但合適的抗生素可有效治癒病人，戴口罩能有效預防包括肺炎支原體感染的呼吸道傳染病。

面對多種呼吸道感染病毒同時流行，公院急症室醫生、醫學會會董李福基表示，由於呼吸道感染病徵相似，難以在最初就能診斷，因此醫院多數會安排兒童先入院觀察。他建議，若醫管局可於普通科門診加開「發燒診所」作初步檢查及治療，料急症室不會超出負荷。