泄7000電郵地址 郵政隔日公布 稱有人無數次經系統測用戶 專家：或冒充郵政盜私隱

有資訊科技業代表估計，黑客或看中香港郵政系統漏洞，獲取電郵地址後可向相關用戶發電郵冒充香港郵政，騙取信用卡號碼等，認為香港郵政發現事故後應通知全部帳戶，而非只通知受影響者。

私隱署：昨接獲通報

本報昨午向香港郵政查詢，過往曾否發生同類事故、如何發現出事、其間曾否嘗試阻止未經授權者入侵，但未獲正面回覆。香港郵政稱周三發現事故後，即通知所有受影響帳戶持有人，提醒他們注意可疑電郵或不知名的通訊；並已立即採取多項措施，進一步加強系統安全，同日向警方報案和向私隱專員公署尋求意見，昨再向署方提交報告。香港郵政已通報政府資訊保安事故應變辦事處，正尋求政府資科辦的意見，以進一步加強保安措施，會繼續密切監察情况。

香港郵政提醒，如收任何聲稱由香港郵政發出的可疑電郵或短訊，切勿點擊連結、提供任何信用卡等個人資料或付款。

警方昨回應稱，早前接獲有關報案並交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。私隱專員公署稱，昨收到通報，已據既定程序展開循規審查，並建議有關機構應盡快通知受影響的人。

本報昨瀏覽香港郵政網頁，帳戶持有人可憑帳戶名稱和密碼登入。若忘記密碼，頁面有重設密碼功能，用家可輸入登記香港郵政帳戶的電郵地址，以收取重設密碼的連結。記者昨以明報電郵地址測試，由於非登記用戶，系統顯示「未有註冊」，意味系統可用來辨認電郵地址有否註冊。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計黑客看準漏洞，設計程式測試不同電郵地址是否在香港郵政註冊，料可「撞幾十萬次」，他推斷黑客取得登記電郵地址後，可冒充香港郵政向帳戶發電郵，如訛稱用家早前購買的特別郵票或首日封，帳單尚欠數元，要求提供信用卡號碼資料補交費用，盜取信用卡資料。他認為香港郵政發現事故後應通知全部帳戶，非只通知受影響者。

方保僑：可用程式撞幾十萬次

方保僑又指香港郵政可改善「忘記密碼」的頁面設計，不應辨別該電郵地址是否已註冊，可改為陳述「如閣下提供的電郵地址已註冊，你將收到相關電郵」；並可加強網站保安，設「Captcha驗證碼」，要求用家登入前先輸入畫面上的英文字或數字。

薯伯伯批無交代泄漏經過

旅遊寫作人「Pazu薯伯伯」昨午在社交平台揭發事件，他在帖文質疑香港郵政忽略公眾知情權，事發後兩天未主動向公眾和傳媒交代，而通知受影響用戶時亦只提醒他們保護個人資料，「但事件泄漏經過、責任所在、如何改善，全皆欠奉」。