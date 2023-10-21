【Emily】旺角橋底工程 刮開油漆塗保護層 施工修復曾灶財墨寶 惹「破壞」虛驚

港鐵話，舊年委任咗專業嘅藝術品維修承辦商做原地保留研究，又加強嗰度嘅排水設施，本月中開始修繕，包括清理剝落油漆、加上保護物料等。康文署就話，一直同港鐵溝通，提供專業意見同檢視修復工序嘅成效，目標係唔損害原墨迹下盡力清除表面覆蓋物，以最大程度呈現原墨迹，之後再塗上合適嘅保護塗層，以保育同展示；有需要時亦會協助為狀况同條件合適嘅其他墨迹加設保護措施。

遲啲加QR code 介紹曾灶財

現場所見，牆身約1.5米乘0.5米面積油漆已被刮走，「曾灶財」、「國皇」、「世界地主人香港」等字句出現番，有深有淺，但都幾清晰。現場負責人劉先生同Emily講，曾灶財寫完字就被髹漆掩蓋，髹完佢又寫，最少有3層墨字，刮開油漆時都會保留呢個特點，可惜部分蓋上水泥嘅位置無辦法刮開。

佢話舊年起受僱港鐵研究點保育墨迹，如果加保護罩易有霧水積聚，亦唔符合街頭藝術原則，今年4月喺部分墨字髹上透明保護塗層試驗，確認唔影響墨字顏色又可以防潮抗曬，決定咗方案先開始刮開油漆。佢話遲啲會加番QR code，介紹曾灶財故事同修復經過。