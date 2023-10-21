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港聞

港聞二

測量師學會倡樓市減辣 外來人才首置免稅

【明報專訊】香港測量師學會昨就新一份《施政報告》提出多項房屋及土地等政策建議，包括呼籲政府檢視樓市「辣招」、徹底免除外地人首次置業稅款。學會房屋政策小組主席趙錦權認為，炒樓現象不復、「辣招」已不適用，冀當局交代部分減辣甚至「撤辣」；學會亦倡免除外來人才首置稅款及取消「先付後退」安排，並再收緊公屋富戶政策門檻、全面檢討。

趙錦權表示，當年實施「辣招」情况不同，如今已不見炒樓現象，故希望政府於施政報告交代會否部分或全面撤辣。趙稱，即使部分減辣，亦未見會令樓價飈升，「減辣只是將人的信心拉回來」，並認為過去一年樓宇價格明顯下調，甚至個別下跌15%至20%。他稱目前即使要刺激樓市，減辣亦不一定令樓價飈升。

趙又認為，若政府肯全面撤辣當然最好，惟明白當中有不同顧慮，不會堅持「撤辣」，反建議減免稅項吸引人才。他建議參考新加坡，徹底免除外來人來港置業應繳付的30%稅款，並取消「先付後退」稅務安排，以吸引更多人才來港投資。

籲富戶政策再收緊

拒居屋補地價出售

另外，學會樂見政府逐步收緊富戶政策，但認為仍有改善空間，建議再收緊，包括將富戶租金提高至正常的3至4倍（現為1.5至2倍），同時降低入息及資產限額，加快空置單位流轉。學會會長黃國良表示，過去富戶政策較寬鬆，他同意現時政策逐步收緊，而非一刀切提高門檻。

政府去年實施居屋買家滿15年才能補地價出售予自由市場，黃國良認為二手居屋應只可按自行議定的價格，轉售單位予「居二」市場合資格人士，不可再透過補地價機制轉讓至公開市場。學會又關注樓宇安全問題，建議政府成立「樓宇維修局」，接管因不同原因未能檢驗和修葺的樓宇，統籌維修工程。

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