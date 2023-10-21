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港聞

港聞二

貨艙門感應器出問題 國泰飛日航班折返

【明報專訊】國泰航空一架由本港飛往大阪航班昨早懷疑貨艙門感應器出問題，折返本港機場。另外香港快運一架由本港前往高雄航班昨午懷疑襟翼控制有問題，同樣折返本港機場。警方及消防處接報戒備，兩宗事故均無人受傷。有專家指出，若起飛後發現貨艙門未妥善關上，或會導致機艙失壓。

民航處昨稱，空管中心分別就兩宗事故接獲通報，已按既定程序處理，無收到受傷報告；處方非常重視航空安全，已即時與相關航空公司跟進，要求調查。機管局昨指已就事件收到報告，機場運作無受影響。

國泰航空稱，昨早8時10分由本港飛往大阪的CX596航班，航行期間出現信號提示，機組人員為謹慎起見，按既定安全程序折返，並通知有關當局到場戒備，昨早9時54分安全降落機場；公司就事件為顧客旅程帶來不便深表歉意，另作安排的航班已於昨午出發。警方昨稱，接獲控制塔通知涉事航班貨艙門未有關妥，其後更正為貨艙門感應器有問題。

香港工程師學會航空分部發言人詹永年表示，若起飛後發現貨艙門未妥善關上，航班人員可檢查有否異常風聲，或翻查系統有否接獲感應器發出的提示確認，若出現失壓情况，需盡快急降至約1萬呎飛行高度；而航班需按預定計劃航行，途中若因天氣或技術出現問題，則按飛行手冊決定處理方式。他指，貨艙門設感應器提示機師是否已關上，故類似情况甚少出現，但不排除機師為預防事故折返。

快運襟翼控制有問題 同折返

另外，香港快運發言人昨稱，航班UO132昨午12時45分由本港飛往高雄期間出現信號故障，隨即按既定安全程序折返，另已即時通知有關部門，並會調查事件起因，稍後呈交報告。發言人稱，對航班延誤給乘客帶來不便表示歉意，安排的另一航班昨午已飛往目的地。警方則稱，昨午接獲控制塔通知，涉事航班襟翼控制有問題後戒備。

詹永年表示，襟翼能增加飛機面積及改變機翼形狀，以增加升力協助飛機升降，故一般在飛行途中，襟翼已被收起。他指由於事件資料不足，難以估計襟翼是出現零件鬆脫抑或其他問題，惟一般出現異常，機師在駕駛艙接獲系統提醒，便會按飛行手冊建議決定折返或飛往臨時機場降落。

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