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拋垃圾吐痰阻街 明起罰款倍增 食環：已設執法指引

【明報專訊】亂拋垃圾和吐痰等7項表列罪行的新定額罰款明日（22日）起實施，其中亂拋垃圾罰款由1500元增至3000元、店舖阻街及非法棄置建築廢物則由1500元升至6000元。食環署職工權益工會主席區邦添表示，相信新罰款生效後有助提高普遍市民的守法意識，惟或令執法時面對更大阻力，為前線帶來挑戰。

新修訂《定額罰款條例》開始實施後，在公眾地方亂拋垃圾、吐痰、未經准許展示招貼或海報，以及犬糞弄污街道的定額罰款金額將提高至3000元；至於店舖阻街和「非法棄置建築或大量其他廢物」的定額罰款，則提高至6000元。食環署表示，署方亦已加強前線人員培訓和裝備，協助履行職責，亦已設有執法指引，不時更新及改善。

執法數據方面，食環署昨日回覆本報，指今年首9個月與去年同期相比，該署發出亂拋垃圾定額罰款通知書由30,240張微增至30,985張，店舖阻街告票由12,241張減至7,040張。

工會憂執法難 人手難增

區邦添昨日回應本報查詢，引述周一香港仔有男子丟煙頭被票控、襲擊兩名食環署職員後被捕一事，稱日後罰款金額上升，執法時阻力或更大，「他們可能會更加逃避我們的執法人員」。他表示，小販管理隊多以隊制形式行動，情况或較理想，但潔淨組較多一人行動，執法時易遇上困難，惟人手短缺，難霎時解決，料難增人手紓緩問題。

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