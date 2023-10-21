拋垃圾吐痰阻街 明起罰款倍增 食環：已設執法指引

新修訂《定額罰款條例》開始實施後，在公眾地方亂拋垃圾、吐痰、未經准許展示招貼或海報，以及犬糞弄污街道的定額罰款金額將提高至3000元；至於店舖阻街和「非法棄置建築或大量其他廢物」的定額罰款，則提高至6000元。食環署表示，署方亦已加強前線人員培訓和裝備，協助履行職責，亦已設有執法指引，不時更新及改善。

執法數據方面，食環署昨日回覆本報，指今年首9個月與去年同期相比，該署發出亂拋垃圾定額罰款通知書由30,240張微增至30,985張，店舖阻街告票由12,241張減至7,040張。

工會憂執法難 人手難增

區邦添昨日回應本報查詢，引述周一香港仔有男子丟煙頭被票控、襲擊兩名食環署職員後被捕一事，稱日後罰款金額上升，執法時阻力或更大，「他們可能會更加逃避我們的執法人員」。他表示，小販管理隊多以隊制形式行動，情况或較理想，但潔淨組較多一人行動，執法時易遇上困難，惟人手短缺，難霎時解決，料難增人手紓緩問題。