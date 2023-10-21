天瑜手術紀錄確認曾改 警查刑事 醫院聯網：醫生先顧臨牀 術後修正以供準確資料

港島西醫院聯網發言人昨稱，手術期間醫生需先處理臨牀情况，未能於手術過程作出詳盡的紀錄或需要的修正，術後醫生與同事確認細節並修正原有紀錄，以提供全面及準確資料，做法符合既定修正醫療紀錄的程序。

6月首報案 重案周二回覆跟進

警方回覆，今年6月5日及9月21日接獲一名男子報案，指其8歲女兒於2020年5月在西區薄扶林道一間醫院接受手術後變為植物人，他懷疑事件涉及醫療事故及刑事成分，要求警方調查；案件10月17日交由港島總區重案組跟進，暫列「求警調查」。據了解，調查性質屬於刑事調查，將調查是否有人涉篡改手術紀錄。

父指刪注射葡萄糖鹽水紀錄

疑涉心跳停頓「關鍵」

周父昨稱，今年6月起先後多次到警署報案，惟警方均表示不涉刑事成分、未能立案，協助他的大律師陸偉雄近日寫公開信給警務處長蕭澤頤，要求調查事件；直至本周二，他收到港島總區重案組致電，對方稱會從刑事方向跟進案件，並向他了解詳情和索取醫療文件。周父自言心情矛盾，因事件有進展而開心，但亦不敢抱太大寄望。周父稱，他發現涉事麻醉科醫生於手術後8日更改天瑜手術當天紀錄，涉及刪去一項注射葡萄糖及鹽水紀錄。他說，醫管局曾解釋天瑜心臟停頓原因是「液體過載」，質疑該紀錄是否「關鍵」。