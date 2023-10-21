明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

天瑜手術紀錄確認曾改 警查刑事 醫院聯網：醫生先顧臨牀 術後修正以供準確資料

【明報專訊】患有「橫紋肌肉瘤」的8歲女童周天瑜，3年前做手術期間疑因醫療事故變成植物人，周父其後向醫管局提出民事索償，上月雙方達成和解。周父早前另就懷疑醫生涉篡改手術紀錄報案，他昨稱周二終獲港島總區重案組回覆稱會從刑事方向跟進。警方稱案件暫列「求警調查」。醫管局港島西醫院聯網昨日回覆時承認，手術後曾修正原有紀錄，「以提供全面及準確的資料」，強調做法符合既定修正醫療紀錄的程序。

港島西醫院聯網發言人昨稱，手術期間醫生需先處理臨牀情况，未能於手術過程作出詳盡的紀錄或需要的修正，術後醫生與同事確認細節並修正原有紀錄，以提供全面及準確資料，做法符合既定修正醫療紀錄的程序。

6月首報案 重案周二回覆跟進

警方回覆，今年6月5日及9月21日接獲一名男子報案，指其8歲女兒於2020年5月在西區薄扶林道一間醫院接受手術後變為植物人，他懷疑事件涉及醫療事故及刑事成分，要求警方調查；案件10月17日交由港島總區重案組跟進，暫列「求警調查」。據了解，調查性質屬於刑事調查，將調查是否有人涉篡改手術紀錄。

父指刪注射葡萄糖鹽水紀錄

疑涉心跳停頓「關鍵」

周父昨稱，今年6月起先後多次到警署報案，惟警方均表示不涉刑事成分、未能立案，協助他的大律師陸偉雄近日寫公開信給警務處長蕭澤頤，要求調查事件；直至本周二，他收到港島總區重案組致電，對方稱會從刑事方向跟進案件，並向他了解詳情和索取醫療文件。周父自言心情矛盾，因事件有進展而開心，但亦不敢抱太大寄望。周父稱，他發現涉事麻醉科醫生於手術後8日更改天瑜手術當天紀錄，涉及刪去一項注射葡萄糖及鹽水紀錄。他說，醫管局曾解釋天瑜心臟停頓原因是「液體過載」，質疑該紀錄是否「關鍵」。

上 / 下一篇新聞

塌天秤死因研訊否待定 家屬：不停奔走，日子難捱
塌天秤死因研訊否待定 家屬：不停奔走，日子難捱
稱精進建築4公屋項目如常 何永賢：會做風險管理
稱精進建築4公屋項目如常 何永賢：會做風險管理
高球場9.5頃地暫劃「未決定用途」 城規會維持
高球場9.5頃地暫劃「未決定用途」 城規會維持
房協組裝長者屋明年入伙 終身免租吸寬敞戶調遷
房協組裝長者屋明年入伙 終身免租吸寬敞戶調遷
泄7000電郵地址 郵政隔日公布 稱有人無數次經系統測用戶 專家：或冒充郵政盜私隱
泄7000電郵地址 郵政隔日公布 稱有人無數次經系統測用戶 專家：或冒充郵政盜私隱
20月童新冠併發症亡 今年首宗 沒打疫苗
20月童新冠併發症亡 今年首宗 沒打疫苗
遭蜂螫危殆 鄰居指事主「狀甚痛苦」
遭蜂螫危殆 鄰居指事主「狀甚痛苦」
倒吊兒膠紙封眼 母判感化
倒吊兒膠紙封眼 母判感化
警搗賭場拘51人 包括九旬客
警搗賭場拘51人 包括九旬客
疑墮投資騙案 七旬翁失逾1100萬
疑墮投資騙案 七旬翁失逾1100萬
新增鏗鏘集等7．21片 官指標題偏頗 網片黑社會等用字「似武俠小說混淆史實」
新增鏗鏘集等7．21片 官指標題偏頗 網片黑社會等用字「似武俠小說混淆史實」
官關注列車停駛 控方指「有人頂門」辯方嘩然
官關注列車停駛 控方指「有人頂門」辯方嘩然
13歲男生私了便衣警 判入教導所
13歲男生私了便衣警 判入教導所
4罪表證成立 王詩雅辯稱不解無赴宴紀錄
4罪表證成立 王詩雅辯稱不解無赴宴紀錄
周嘉發脫口罩5秒沒辯解 罰款一萬
周嘉發脫口罩5秒沒辯解 罰款一萬
新民黨29人參選 對政黨難獲提名感奇怪 葉劉：田北辰可找我們索取
新民黨29人參選 對政黨難獲提名感奇怪 葉劉：田北辰可找我們索取
多103人參選 油尖旺南「5爭2」
多103人參選 油尖旺南「5爭2」
查張翔兩非校委人選未定 消息：小組料見一二百人
查張翔兩非校委人選未定 消息：小組料見一二百人
李家超：與星既競爭也合作 「餅」做大各地更受惠
李家超：與星既競爭也合作 「餅」做大各地更受惠
拋垃圾吐痰阻街 明起罰款倍增 食環：已設執法指引
拋垃圾吐痰阻街 明起罰款倍增 食環：已設執法指引
西貢大廟、必列者士街會所同列法定古蹟
西貢大廟、必列者士街會所同列法定古蹟
貨艙門感應器出問題 國泰飛日航班折返
貨艙門感應器出問題 國泰飛日航班折返
測量師學會倡樓市減辣 外來人才首置免稅
測量師學會倡樓市減辣 外來人才首置免稅
涉刺傷智障孖仔 輪椅母還押
涉刺傷智障孖仔 輪椅母還押
九市速遞：廣州東站擴建 月台倍增 建新線駁新塘站 施工是否關站待定
九市速遞：廣州東站擴建 月台倍增 建新線駁新塘站 施工是否關站待定
九市速遞：深圳建「港醫樓」 可納50診所 中大醫院擬設門診部
九市速遞：深圳建「港醫樓」 可納50診所 中大醫院擬設門診部
九市速遞：福田增3免費巴士線 可抵下沙華強北
九市速遞：福田增3免費巴士線 可抵下沙華強北
九市速遞：中山推港船直航維修 料每艘省3萬元
九市速遞：中山推港船直航維修 料每艘省3萬元
九市速遞：南沙民心港人子弟學校擴建在即
九市速遞：南沙民心港人子弟學校擴建在即
九市速遞：灣區十大傑出港生頒獎 蔡若蓮出席
九市速遞：灣區十大傑出港生頒獎 蔡若蓮出席
灣區手記：盡信書不如無書 ／文：尚東美
灣區手記：盡信書不如無書 ／文：尚東美
【Emily】旺角橋底工程 刮開油漆塗保護層 施工修復曾灶財墨寶 惹「破壞」虛驚
【Emily】旺角橋底工程 刮開油漆塗保護層 施工修復曾灶財墨寶 惹「破壞」虛驚
【Emily】法官鄧國楨勉同行「唔一定局限香港」
【Emily】法官鄧國楨勉同行「唔一定局限香港」
【Emily】林健鋒生日飯局變「討論生育飯局」
【Emily】林健鋒生日飯局變「討論生育飯局」
【Emily】「香港自然十景」評選 萬宜柱石第一
【Emily】「香港自然十景」評選 萬宜柱石第一
【Emily】何永賢做「熒光瑜伽」 撐屋邨夜繽紛
【Emily】何永賢做「熒光瑜伽」 撐屋邨夜繽紛