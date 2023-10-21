李家超：與星既競爭也合作 「餅」做大各地更受惠

指港多項「世一」具國際吸引力

李家超受訪稱，本港與世界不少地區均存在「既競爭也合作」關係，他說與新加坡領導層關係良好，時常交流並認為合作發展空間很多。而本港和所有國家及地區的合作，也旨在互惠共贏，只對單方有利的關係「不會長久」，最重要是將發展的「餅」做得夠大，每個地方便可分到更多。他又說重點不在如何超越競爭對手，而在與自己競爭，方為長期並更有效的目標。

對於本港的國際吸引力及國際地位，李稱本港多方面具國際吸引力，坐擁多項「世界第一」，令很多世界其他地區羨慕。他補充，過去數年相對較早放寬防疫措施的世界各地，疫情拖慢本港在部分領域的發展節奏，但認為時間上的差距僅為「階段性」優勢，通關後已在不同領域「追趕時間」，市民亦同意發展步伐較以往快。

至於未來則會積極推進與東盟的區域合作，盼可盡快加入區域全面經濟合作伙伴關係協定（RCEP），亦會繼續為大灣區的發展於人才、科研等方面作「貢獻」。