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查張翔兩非校委人選未定 消息：小組料見一二百人

【明報專訊】港大校委會月初成立5人專責小組，處理針對校長張翔多項匿名投訴，不過事隔近兩周，小組仍在物色其中兩名非校委人選，暫未落實。據悉，有獲邀者推卻港大，令物色人選添困難。消息人士稱，小組或會約見一二百人，包括事件主角張翔。校委會主席王沛詩昨出席名譽院士頒授典禮後向本報稱「今日唔回應住」。

現年84歲的港大副校監李國寶在典禮離場下樓梯時一度失去平衡，緊接他離場的王沛詩及港大首席副校長王于漸嘗試扶起不果，李跌坐台上，由旁人攙扶離場。典禮前被問及會否嘗試調停王張二人，李國寶向本報稱，「呢啲唔係我做嘅事」。

港大校委會本月9日成立5人專責小組處理對張翔的匿名投訴，成員包括3名校委吳永嘉、施文信、趙子翹，以及兩名非校委人士。雖仍缺兩名非校委成員，據悉小組已先展開前期準備工作，包括招標物色會計行，協助獨立審計及疏理資料。

消息人士稱，小組預料接見一二百人，包括張翔及港大不同部門職員；整理各方資料及口供後，會撰寫初步報告並提交校委會，但小組本身未必會對調查有立場。

張翔早前於校委會承認與王沛詩關係緊張，港大昨向政府抗疫顧問袁國勇、福田敬二及許樹昌等7人頒授名譽院士，同場的王與張在典禮前後未有太多交流，也未有同時與院士合照。

張翔：港大須擁抱改革及改變

張翔在典禮形容，港大過去數年轉型取得進展，強調「必須擁抱改革及隨之而來的改變」，同時意識到透過改變才有機會適應常變的學術界。

醫學院長劉澤星在致袁國勇的讚辭中，引用袁說法並推崇他是「真正領袖」，包括提出願景及實踐藍圖、建立團隊、以身作則實踐公平及人本等核心價值。兩年前未獲港大續約的福田敬二同膺院士，劉推崇福田是世界知名流行病學家，也是醫學院最君子教授之一，又提及兩年前學生及同事爭相與其合照，告別派對嚴重超時。

相關字詞﹕王沛詩 張翔 港大校委會

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