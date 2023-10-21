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港聞

港聞二

多103人參選 油尖旺南「5爭2」

【明報專訊】區議會選舉提名期踏入第四天，昨日共103人報名參選，至今累計282人參選。截至昨日，再增7區出現「4爭2」，即最少由4名參選人競逐兩席，油尖旺南區更已出現「5爭2」，暫為最大競爭的選區；同時有5區直選包括沙田西、沙田東、天水圍南及屏廈、元朗市中心、元朗鄉郊東首現參選人。

昨日報名103人中，40人參選地區直選、64人參選地區委員會界別；至昨日，只有南區地區委員會界別未有人報名參選。由「三會」成員選出的地區委員會界別，18區各佔4至16席，至今其中7區已出現差額選舉，參選人數較當區議席多出一兩人，其中東區最少有14人競逐12席，一半參選人為民建聯成員。另佔16席的觀塘區、沙田區及元朗區，至昨日分別有3人、15人及16人已報名。

宋芝齡報名 「友誼第一比賽第二」

多個建制政團昨報名參選，代表自由黨參選灣仔區直選的藝人宋芝齡由該黨領導層陪同報名，她形容參選區議會的精神如同「香港小姐」，是「友誼第一、比賽第二」，身兼灣仔西分區委員的她稱取提名無特別困難；灣仔區另一參選人為民建聯穆家俊。經民聯派出首次參選的南區支部成員吳日峰參選南區西北區直選，被問到該黨會否再派人參選，主席盧偉國稱將陸續公布。同區參選人有民建聯張偉楠、工聯會林詠欣及新民黨崔添偉。

除主流政團，昨日亦有工會及社團聯會代表報名參選。勞聯再派出兩人，張瑩瑩及陳麗紅分別報名參選深水埗東直選與深水埗區地委會界別選舉，其中陳麗紅曾參選上屆區選落敗。廣東社團聯會則派出首次參選的郭慧敏，參選葵青區地委會界別，她稱其參選理念及政綱會陸續公布。深水埗東參選人尚有李頴彰及經民聯陳國偉；深水埗區地委會界別尚有4人參選；葵青區地委會界別尚有11人參選。

（區議會選舉）

相關字詞﹕區議會選舉

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