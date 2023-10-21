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新民黨29人參選 對政黨難獲提名感奇怪 葉劉：田北辰可找我們索取

【明報專訊】區議會選舉提名踏入第四天。新民黨昨日公布29人參選名單，其中17人參選地方直選，12人參選地委會界別選舉。實政圓桌田北辰擬派5人參選，4人仍未取得「三會」提名，新民黨主席葉劉淑儀昨稱，「佢（田北辰）可以搵我哋，佢以前係我哋副主席。好多政黨話搵唔到提名，我覺得好奇怪。」至於會否給民主派提名，葉太持開放態度，首要考慮是參選人所屬政黨政團的軌迹。

兩致電未能接觸 秘書轉達

田北辰：信葉太講到做到

田北辰昨午在社交平台回應，他隨即致電葉劉淑儀兩次均未能接觸，但已透過對方秘書轉達信息，「我相信葉太是一個講得出做得到的人，我會等她回覆」。他稱葉太很有大局觀，「很有心為今次選舉增加競爭」。他其後再發文說，與三會成員缺乏溝通渠道，希望他們盡快給機會其團隊講解理念和政綱。

被問到會否考慮給民協、民主黨提名，葉劉淑儀強調任何政黨、政團若想取提名，新民黨一定慎重研究，包括考慮參選人質素和理念、所屬政黨政團軌迹是否愛國愛港和有否遵守《憲法》及《基本法》，以及過去對社會貢獻等，再交由黨團決定。

提名民主派否 看理念政黨軌迹

葉太形容，新民黨參選人較年輕、學歷較高、會全心全意為地區服務，且是真正愛國者，平均年齡37歲。被問到有否信心擊敗參選人數最多的民建聯，葉太說沒設定打贏任何一個黨的目標，「所有政黨政團都是朋友」，相信會有公平競爭，不擔心成「炮灰」，亦不存在「分票、配票」的想法。

今次新民黨派出不少「舊面孔」出選，以地區直選為例，10人曾參選上屆區選，9人落敗，當選的蘇嘉雯今屆會爭取在屯門區連任；參選沙田東的姚嘉俊曾擔任16年沙田區議員，惟上屆未能當選，冀可重返議會。

新民黨集中參選港島及新界，唯一在九龍出戰的是曾加入民主思路的印度裔白俊達，將參選油尖旺南。至於有多少人於參選前加入新民黨，葉太稱，目前受資源所限，未能直接服務九龍區，與白俊達、參選灣仔區的黃守東相識多時，「入黨只是手續」。

另外，兩度參選立法會選舉落敗的陳玉娥今年改選區議會，她說已得到逾100個地方選民提名，但仍未能得到「三會」提名。自2015年入住天水圍天頌苑的她說，一直都有為街坊服務。她說，只認識數名分區委員會成員，亦發出數十封電郵給不同的「三會」成員爭取提名，獲數人回覆「考慮中」。

（區議會選舉）

明報記者

相關字詞﹕葉劉淑儀 實政圓桌 新民黨 區議會選舉

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