4罪表證成立 王詩雅辯稱不解無赴宴紀錄

被告王詩雅（現年38歲）所涉罪行所指明的虛假資料，為2022年1月3日她是由家出發前往洪為民生日宴。暫委裁判官葉青菁裁定案件表證成立後，讀出簡單裁決理由，指出要達至表證不成立的門檻較高，需所有證人均不可信及不可靠，而本案已有表面證供支持控罪元素，詳細理由則於正式裁決時交代。

稱自覺有責任披露行蹤

被告稱她與母親及家傭同住。她於家族茶行公司擔任銷售推廣方面的工作，亦會到大學分享茶葉文化及知識，以及參與東華三院、保良局等團體的公益活動。去年1月5日至6日間，她在竹篙灣檢疫中心接受隔離檢疫，其間曾用凍水冲涼及發燒（見表）。首天便有衛生署人員要求她上傳其「安心出行」紀錄予署方，翌日早上，被告記起曾到訪洪為民生日宴，但不知為何她「安心出行」無相關紀錄。

宴會「太多人」 留餐廳半小時

被告遂致電衛生署補充行蹤，當時由控方證人、護士辛麗芳接聽。被告在電話中表示，當日9時半抵達宴會向主人家祝賀生日及獻禮後，逗留半小時便離開。辛追問「點解送禮要搞咁耐」，被告稱當日派對上「好多人，我要攝入去。行到餐廳中間先見到主人家，寒暄咗幾句，佢就被人拉走咗」。其後被告要再「攝出去」餐廳外及截的士回家。

昨審訊時，葉官注意到被告未除口罩作供，被告稱患鼻管敏感，「如果你唔介意我散播細菌，我可以除，我都可以睇醫生拎醫生紙」，辯方亦質疑為何早前控方證人不必除下口罩；葉官解釋，一貫視乎控辯雙方會否反對證人戴口罩作供，早前控方證人亦然。最後在控方不反對下，葉官批准被告戴口罩作供。

【案件編號：KCS17697-9、17701/22】