13歲男生私了便衣警 判入教導所

官同意年輕貪玩守法意識弱

現年17歲男生（案發時13歲）在本案承認暴動、非法禁錮、有意圖而傷人及違反《禁蒙面法》共4罪。案情顯示被告當日用鏡頭對着事主，在不同階段用雨傘擊打他至少9次，其間事主一度逃離，後再遭被告等人包圍。被告與荃灣中槍男生曾志健等人擬潛逃台灣，本周三就妨礙司法公正罪被判入教導所。

法官李俊文引述辯方求情稱，被告患哮喘、睡眠窒息症和過度活躍症，案發當日因好奇和貪玩加入犯案，他及後因害怕而潛逃、錯信同伴。另外，被告親筆撰寫的求情信稱愧對父母，望重新學習做個有用的人，又指匿藏的20個月裏既貧困又痛苦。

求情稱潛逃日子貧困痛苦

法官表示，被告因身體理由不適合入勞教中心，而教導所比更生中心更適合，對被告的價值觀、性格發展有益處。整個襲擊事件的參與者有數十人，雖然歷時只有約10分鐘，但事主有骨折、裂傷等傷勢，幸無後遺症。

法官考慮被告屬次要和附和角色、案發時年紀、本案與潛逃案有關等，加上去年7月被捕後還押了15個月，若判監很可能只需服刑多半年甚至服刑完畢，最終接納建議判被告入教導所。

【案件編號：DCCC 431/20等】

（反修例風暴）