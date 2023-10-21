官關注列車停駛 控方指「有人頂門」辯方嘩然

直播片林卓廷籲群眾「企後啲」

控方早前稱，擬呈遞13條呈堂片段的畫面描述，但控辯雙方一直未達成共識。控方高級檢控官程慧明昨表示，已商討其中4段影片的描述，並播放首段《明周》片段，顯示案發晚上約10時41至51分元朗站大堂的情况，又呈上部分被告在片中的截圖。控方描述指林卓廷曾指向閘外的人，楊朗則從電梯旁衝向圍欄；控方請法庭留意片中兩群人的互動，又特別提到片段拍到白衣人，當中部分已被定罪，希望法庭關注白衣人以外的人，「因為畫面好容易忽略咗」。

辯方不同意黑衣多過白衣 官質疑非重點

控方讀出多段描述指「畫面顯示付費區內黑衣人群超過幾十人，超越白衣人數」，代表次被告庾家豪的大律師李百秋質疑畫面不見黑衣人數目「超越」白衣人，陳官反問：「超唔超過係咪咁緊要呢？」控方解釋描述已「精準」指出是「畫面顯示」的情况，各辯方大律師已同意內容，若再有爭議可重新點算。陳官則認為上述描述純粹「視覺上」觀察，指示控方繼續播片。

控方續播放林卓廷當日的facebook直播片段，片中他向群眾表示已要求警方盡快到場，又籲群眾「唔好郁手、企後啲」，及後白衣人追至月台，進入車廂襲擊乘客。陳官關注當時港鐵是否在運作，控方確認一直有列車往來，陳官再問為何列車一直停下，控方答「因為有人頂住道門，閂唔到」，一眾辯方律師隨即嘩然，有律師指「呢個證供令人擔憂」。陳官重申他只是詢問情况，不是接納作為證據，籲辯方「唔使緊張」。

（反修例風暴）