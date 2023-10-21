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港聞二

新增鏗鏘集等7．21片 官指標題偏頗 網片黑社會等用字「似武俠小說混淆史實」

【明報專訊】2019年7．21元朗站白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷與另外6名男子否認暴動罪，昨於區院第五天審訊。辯方草擬第二份承認事實，獲控方同意加入多段相關片段（見表）。法官質疑部分片段標題「黑社會」、「無差別」等詞有引導成分，猶如武俠小說混淆史實和故事，港台《7．21誰主真相》報道標題「有既定立場」。辯方解釋部分影片為控方證物，法官表示雙方既然同意呈堂，他亦會批准。

代表林卓延的辯方大律師黃錦娟讀出由辯方草擬的第二份承認事實，加入多份控方同意新增的事項，包括案發當晚7時後，共11名警員奉命到十八鄉村公所、雞地等巡邏（見表），部分逗留至翌日凌晨才返回元朗警署待命，有警員在鳳攸北街發現近200名穿白衣者聚集，未見有爭執或打鬥，通知上級有關情況。當晚截至9時43分，警方接獲約500次巿民來電，指白衣人在元朗不同地方聚集，而在近10時，一名男子在元朗雞地被20名白衣人追打。

列何君堯直播石鏡泉「打仔」論證物

11段網上片段列作證物，包括立法會議員何君堯案發前的facebook直播、曾稱要「藤條打仔」的《經濟日報》副社長石鏡泉在添馬公園「守護香港」集會發言等；另外26條片段由警方擷取，辯方將之納作辯方證物，包括港台《鏗鏘集》專題報道《7．21誰主真相》、題為「元朗鄉黑冇差別毆打巿民事件」等網上片段。

法官陳廣池隨即質疑影片標題有「導向」、「偏見」成分，例如「無差別」、「黑社會」等詞已定性案件，「誰主真相」一詞則「有既定立場」；又指辯方加入的網上帖文為傳聞證供，或有誤導，「好似武俠小說，部分歷史嘅嘢溝埋故事，變咗所謂大環境」，反問辯方為何將含引導的信息交予法庭篩選，建議刪去標題及帖文內容。

辯：雙方同意片段內容 非文字描述

辯方重申，雙方承認事實僅包括影片內容，顯示網上流傳案發當日片段，不代表文字描述屬實，亦非要求法庭接納標題的觀點，無意帶來偏見，若有不妥可刪去標題。辯方又指部分片段是控方證物，列入控方草擬的承認事實，例如題為「元朗無差別亂毆途人」的片段。陳官指既然雙方同意，便不會干預。

控方高級檢控官程慧明隨後補充，同意陳官上述觀察，她亦曾質疑片段是否與案有關，但由於辯方毋須現階段披露案情，她亦無從判斷其關連，只好同意辯方呈堂。審訊下周二（24日）續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 721白衣人襲擊 林卓廷 呈堂證供 反修例事件

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