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房協組裝長者屋明年入伙 終身免租吸寬敞戶調遷

【明報專訊】位於沙田乙明邨、房協首個「組裝合成」全新長者住屋「松悅樓」將於今年底建成，預計最快明年第二季入伙；房協轄下出租屋邨的全長者寬敞戶（郊區公共房屋及乙類出租屋邨除外），即日起至下月30日可申請調遷。房協總監（物業管理）潘源舫昨日表示，松悅樓吸引力在於長者友善設計，住戶如居住期間符合相關免租規定，一律可享終身免租及免差餉，以推動「居家安老」及善用房屋資源。

64單位每伙最多兩人住 開放式設計

樓高10層的松悅樓提供64個長者友善單位，內部面積約21平方米（約226平方呎），可供1至2人居住，屬開放式設計，配備廚櫃、抽油煙機和電熱水爐。長者友善設施包括全屋低門檻、趟門洗手間、浴室扶手和防滑浴椅、易開關水龍頭，及圓角的矮身廚櫃等。松悅樓地下為康樂中心，可舉辦跨代聯誼及康體活動；大廈1樓將接駁乙明邨現有行人天橋，讓長者住戶直達邨內街市及其他社區設施。

房協表示，若申請者所有家庭成員均年滿65歲，或屬乙明邨全長者寬敞戶，將獲優先編配安排。房協已向所有合資格全長者寬敞戶派發申請表，住戶需於下月30日或之前將填妥交回所屬屋邨辦事處。

位處沙田乙明邨 搬遷津貼萬元

潘源舫稱，獲編配單位的住戶倘居住期間符合規定，一律可享終身免租及免差餉，並可獲發搬遷津貼，一人約10,300元，二人約17,000元，以鼓勵全長者寬敞戶騰出其原有面積較大的單位，供編配予有需要家庭。

潘說，松悅樓項目建築費逾1億元，預計今年底建成，最快明年第二季入伙，較原本預計遲半年，原因包括新冠疫情期間組裝合成模組供應出現延遲。潘又稱，松悅樓提供64個單位，房協轄下出租屋邨約1300多戶是「目標租戶」，而在乙明邨亦有百多個，對出租率有信心。

相關字詞﹕組裝合成 乙明邨 松悦樓 房協

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