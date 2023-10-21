高球場9.5頃地暫劃「未決定用途」 城規會維持

指過渡安排 可應對覆核不同結果

城規會昨日表示，經詳細討論，確認現階段把用地劃作「未決定用途」地帶屬恰當，因只屬過渡安排，並非該用地永久用途，認為除可讓土拓署進行相關檢視，亦能應對司法覆核的不同結果，並在過渡期間為該用地提供合適的規劃管制。

城規會又稱，理解該用地的長遠用途仍須待土拓署的檢視及司法覆核程序完成後才可確定，日後該用地的任何土地用途改劃，會繼續按《城市規劃條例》推展，公眾亦有機會提出申述。

香港哥爾夫球會7月提出司法覆核，要求推翻環保署通過粉嶺高球場環評報告的決定，法庭早前亦批准暫緩執行有關決定，但表明土拓署可按有關決定的附帶條件，檢視該用地的擬議公營房屋發展布局和密度；城規會昨稱已備悉有關事宜，並已在審議進一步申述時採取小心謹慎的態度，考慮法庭決定的相關內容。

哥球會：明年辦全球最大賽 3球場缺一不可

香港哥球會回應稱知悉城規會決定，並指城規會雖已將規劃大綱圖中有關建屋字句修改為建議，但球會強調「舊球場」有重要的歷史、生態、經濟和體育價值，不應用作建屋。

球會續指，未來一年將有一系列超級國際賽事在粉嶺球場舉辦，包括全球最大規模的高球賽 ——「LIV 高爾夫巡迴賽」（LIV Golf）亦於明年3月首度落戶香港。球會續稱，承辦此類超級國際賽事需充分使用整個粉嶺球場的空間，3個球場缺一不可。

林筱魯：不影響目前建屋程序

身兼立法會發展事務委員會委員及規劃師的林筱魯表示，根據經驗，行會及行政長官一般極少改動及發還草圖，料有關「未決定用途」地帶將獲通過。他認為城規會是次決定無「實質意義」，即不會影響目前用地的建屋等程序，因一切仍需待土拓署完成檢視。