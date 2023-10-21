明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

高球場9.5頃地暫劃「未決定用途」 城規會維持

【明報專訊】【明報專訊】政府就收回粉嶺高球場部分土地作發展用途，7月獲城規會接納，將「舊場」內約9.5公頃用地暫改劃「未決定用途」地帶。城規會按城規程序，於本月初再舉行公聽會，以聆聽進一步申述，昨日舉行閉門會議審議。城規會昨稱，審慎考慮1903份進一步申述、3天聆聽會約60名出席人士的口頭陳述，以及規劃署和相關部門意見和回應後，決定維持原有決定，並於下月法定限期前將草圖呈交行政長官會同行政會議考慮。有立法會議員相信，高球場用地爭議「暫告一段落」，待明年土拓署完成檢視用地及司法覆核結果等，方有進一步消息。

指過渡安排 可應對覆核不同結果

城規會昨日表示，經詳細討論，確認現階段把用地劃作「未決定用途」地帶屬恰當，因只屬過渡安排，並非該用地永久用途，認為除可讓土拓署進行相關檢視，亦能應對司法覆核的不同結果，並在過渡期間為該用地提供合適的規劃管制。　 

城規會又稱，理解該用地的長遠用途仍須待土拓署的檢視及司法覆核程序完成後才可確定，日後該用地的任何土地用途改劃，會繼續按《城市規劃條例》推展，公眾亦有機會提出申述。

香港哥爾夫球會7月提出司法覆核，要求推翻環保署通過粉嶺高球場環評報告的決定，法庭早前亦批准暫緩執行有關決定，但表明土拓署可按有關決定的附帶條件，檢視該用地的擬議公營房屋發展布局和密度；城規會昨稱已備悉有關事宜，並已在審議進一步申述時採取小心謹慎的態度，考慮法庭決定的相關內容。

哥球會：明年辦全球最大賽 3球場缺一不可

香港哥球會回應稱知悉城規會決定，並指城規會雖已將規劃大綱圖中有關建屋字句修改為建議，但球會強調「舊球場」有重要的歷史、生態、經濟和體育價值，不應用作建屋。

球會續指，未來一年將有一系列超級國際賽事在粉嶺球場舉辦，包括全球最大規模的高球賽 ——「LIV 高爾夫巡迴賽」（LIV Golf）亦於明年3月首度落戶香港。球會續稱，承辦此類超級國際賽事需充分使用整個粉嶺球場的空間，3個球場缺一不可。

林筱魯：不影響目前建屋程序

身兼立法會發展事務委員會委員及規劃師的林筱魯表示，根據經驗，行會及行政長官一般極少改動及發還草圖，料有關「未決定用途」地帶將獲通過。他認為城規會是次決定無「實質意義」，即不會影響目前用地的建屋等程序，因一切仍需待土拓署完成檢視。

相關字詞﹕城規會 高球場

上 / 下一篇新聞

塌天秤死因研訊否待定 家屬：不停奔走，日子難捱
塌天秤死因研訊否待定 家屬：不停奔走，日子難捱
稱精進建築4公屋項目如常 何永賢：會做風險管理
稱精進建築4公屋項目如常 何永賢：會做風險管理
房協組裝長者屋明年入伙 終身免租吸寬敞戶調遷
房協組裝長者屋明年入伙 終身免租吸寬敞戶調遷
泄7000電郵地址 郵政隔日公布 稱有人無數次經系統測用戶 專家：或冒充郵政盜私隱
泄7000電郵地址 郵政隔日公布 稱有人無數次經系統測用戶 專家：或冒充郵政盜私隱
20月童新冠併發症亡 今年首宗 沒打疫苗
20月童新冠併發症亡 今年首宗 沒打疫苗
遭蜂螫危殆 鄰居指事主「狀甚痛苦」
遭蜂螫危殆 鄰居指事主「狀甚痛苦」
倒吊兒膠紙封眼 母判感化
倒吊兒膠紙封眼 母判感化
警搗賭場拘51人 包括九旬客
警搗賭場拘51人 包括九旬客
疑墮投資騙案 七旬翁失逾1100萬
疑墮投資騙案 七旬翁失逾1100萬
新增鏗鏘集等7．21片 官指標題偏頗 網片黑社會等用字「似武俠小說混淆史實」
新增鏗鏘集等7．21片 官指標題偏頗 網片黑社會等用字「似武俠小說混淆史實」
官關注列車停駛 控方指「有人頂門」辯方嘩然
官關注列車停駛 控方指「有人頂門」辯方嘩然
13歲男生私了便衣警 判入教導所
13歲男生私了便衣警 判入教導所
4罪表證成立 王詩雅辯稱不解無赴宴紀錄
4罪表證成立 王詩雅辯稱不解無赴宴紀錄
周嘉發脫口罩5秒沒辯解 罰款一萬
周嘉發脫口罩5秒沒辯解 罰款一萬
新民黨29人參選 對政黨難獲提名感奇怪 葉劉：田北辰可找我們索取
新民黨29人參選 對政黨難獲提名感奇怪 葉劉：田北辰可找我們索取
多103人參選 油尖旺南「5爭2」
多103人參選 油尖旺南「5爭2」
查張翔兩非校委人選未定 消息：小組料見一二百人
查張翔兩非校委人選未定 消息：小組料見一二百人
李家超：與星既競爭也合作 「餅」做大各地更受惠
李家超：與星既競爭也合作 「餅」做大各地更受惠
天瑜手術紀錄確認曾改 警查刑事 醫院聯網：醫生先顧臨牀 術後修正以供準確資料
天瑜手術紀錄確認曾改 警查刑事 醫院聯網：醫生先顧臨牀 術後修正以供準確資料
拋垃圾吐痰阻街 明起罰款倍增 食環：已設執法指引
拋垃圾吐痰阻街 明起罰款倍增 食環：已設執法指引
西貢大廟、必列者士街會所同列法定古蹟
西貢大廟、必列者士街會所同列法定古蹟
貨艙門感應器出問題 國泰飛日航班折返
貨艙門感應器出問題 國泰飛日航班折返
測量師學會倡樓市減辣 外來人才首置免稅
測量師學會倡樓市減辣 外來人才首置免稅
涉刺傷智障孖仔 輪椅母還押
涉刺傷智障孖仔 輪椅母還押
九市速遞：廣州東站擴建 月台倍增 建新線駁新塘站 施工是否關站待定
九市速遞：廣州東站擴建 月台倍增 建新線駁新塘站 施工是否關站待定
九市速遞：深圳建「港醫樓」 可納50診所 中大醫院擬設門診部
九市速遞：深圳建「港醫樓」 可納50診所 中大醫院擬設門診部
九市速遞：福田增3免費巴士線 可抵下沙華強北
九市速遞：福田增3免費巴士線 可抵下沙華強北
九市速遞：中山推港船直航維修 料每艘省3萬元
九市速遞：中山推港船直航維修 料每艘省3萬元
九市速遞：南沙民心港人子弟學校擴建在即
九市速遞：南沙民心港人子弟學校擴建在即
九市速遞：灣區十大傑出港生頒獎 蔡若蓮出席
九市速遞：灣區十大傑出港生頒獎 蔡若蓮出席
灣區手記：盡信書不如無書 ／文：尚東美
灣區手記：盡信書不如無書 ／文：尚東美
【Emily】旺角橋底工程 刮開油漆塗保護層 施工修復曾灶財墨寶 惹「破壞」虛驚
【Emily】旺角橋底工程 刮開油漆塗保護層 施工修復曾灶財墨寶 惹「破壞」虛驚
【Emily】法官鄧國楨勉同行「唔一定局限香港」
【Emily】法官鄧國楨勉同行「唔一定局限香港」
【Emily】林健鋒生日飯局變「討論生育飯局」
【Emily】林健鋒生日飯局變「討論生育飯局」
【Emily】「香港自然十景」評選 萬宜柱石第一
【Emily】「香港自然十景」評選 萬宜柱石第一
【Emily】何永賢做「熒光瑜伽」 撐屋邨夜繽紛
【Emily】何永賢做「熒光瑜伽」 撐屋邨夜繽紛