塌天秤死因研訊否待定 家屬：不停奔走，日子難捱

取逾5000頁報告 潘母：攞番去都唔識睇

塌天秤事故造成潘浩鈺（22歲）、許文明（41歲）及徐學培（25歲）死亡，昨日聆訊由死因裁判官周慧珠處理。潘、徐的家屬有到庭，潘母其後捧着一箱文件離開法院，她透露包括7份報告，即機械報告、燒焊報告、結構報告、醫療報告、驗屍報告，以及勞工處和建築署報告。她表示，事件發生逾年尚在調查，警方調查報告預計11月至12月才完成。

潘母說，其年輕兒子陽光、上進，惟畢業後工作4個月被奪去性命，她難以接受和面對，亦需不停奔走於醫院、勞工處和法庭，「唔係等就係問」。她嘆道日子漫長難捱，生不如死，又謂「呢啲報告我攞番去我都唔識睇」，放在家裏「無形中又係一個傷痛」，傾向聘請律師協助。她促請當局嚴肅和認真調查真相，為死者取回公道，批評劣質的建築公司不應存在。

律政司考慮刑事檢控

據悉，勞工處和建築署已向法庭呈交報告，或有職員作供，兩者暫會列作新增利害關係方，但律政司仍要審視報告，並考慮刑事檢控，需索取進一步指示，以決定是否召開死因研訊。至於勞工處早前向有關承建商、分判商和涉案者提出67項傳票檢控，連同9項新傳票，將於明年1月30日再訊，會和死因研訊分開舉行。

翻查資料，死因庭今年3月召開首次研訊前檢討時估計死因聆訊最快今年底召開，預料將會押後。

【案件編號：CCDI 894-896/22】

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